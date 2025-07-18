Hong Kong iş dünyasında temkinli iyimserlik

Mina Akcan
Hong Kong iş dünyasında temkinli iyimserlik

Hong Kong’da şirketlerin ekonomik geleceğe dair beklentileri hafif de olsa olumluya döndü. Ancak birçok sektörde kötümserlik hala devam ediyor.

2025 yılının üçüncü çeyreğinde Hong Kong’daki iş dünyası, bir önceki döneme göre daha iyimser bir tablo çizdi. Hong Kong İstatistik ve Nüfus Dairesi’nin açıkladığı verilere göre, genel iş güveni göstergesi -9’dan -8’e yükseldi. Bu küçük iyileşme, ekonomik toparlanmaya dair umutların sınırlı da olsa yeşermeye başladığını gösteriyor. Araştırmaya katılan firmaların yüzde 10’u iş koşullarının iyileşmesini beklerken, yüzde 18’lik bir kesim kötüleşme öngörmeye devam etti.

Özellikle finans ve sigorta sektöründeki güven, ikinci çeyrekteki 8 seviyesinden 11’e yükselerek dikkat çekti. Gayrimenkul sektöründe ise sürpriz bir gelişme yaşandı: Önceki dönemde -11 olan güven endeksi pozitif bölgeye geçerek 3 seviyesine ulaştı.

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SANAYİ VE GIDA SEKTÖRÜ KÖTÜMSERLİKTEN UZAKLAŞIYOR

İyileşmenin sınırlı olduğu sektörlerin başında imalat geliyor. Önceki çeyrekte -20 olan güven endeksi, bu dönemde -2 seviyesine yükseldi. Dış ticaret, toptan satış, konaklama ve gıda hizmetleri gibi alanlarda da temkinli bir iyileşme söz konusu. Örneğin, konaklama ve yiyecek sektöründeki güven -37’den -16’ya yükselerek ciddi bir toparlanma işareti verdi.

Bilişim ve iletişim sektöründeki güven endeksi ise -17’den -9’a yükselerek hafif bir iyileşme kaydetti. Ancak bu rakamlar, henüz pozitif bir iş ortamı oluşmadığını gösteriyor. Hong Kong ekonomisi, pandemi sonrası dönemin etkilerini üzerinden atmaya çalışırken bu sektörlerin performansı, genel ekonominin nabzını tutmak açısından kritik önemde.

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İNŞAAT VE TAŞIMACILIK ALARM VERİYOR

Öte yandan bazı sektörlerdeki durum endişe verici seviyede. İnşaat sektöründe güven seviyesi -16’dan -22’ye geriledi. Taşımacılık, depolama ve kurye hizmetleri sektöründe de çöküş sürüyor: Güven endeksi -25’ten -31’e düştü. Profesyonel ve iş hizmetleri alanında da benzer bir düşüş yaşandı ve endeks -6’dan -14’e indi.

En dikkat çeken bozulma ise perakende sektöründe yaşandı. İkinci çeyrekte 4 seviyesinde olan güven, bu çeyrekte -14’e geriledi. Bu sert düşüş, tüketici güveninin zayıf olduğu bir dönemde perakende şirketlerinin geleceğe dair ciddi endişe taşıdığını gösteriyor.

Hong Kong iş dünyasında genel tablo hâlâ temkinli bir seyir izliyor. Küresel ekonomik belirsizlikler, yüksek faiz oranları ve Çin anakarasıyla olan ticaret ilişkilerindeki dalgalanmalar, güven ortamının tamamen pozitife dönmesini engelliyor. Ancak özellikle finans, gayrimenkul ve imalat gibi sektörlerdeki kısmi toparlanma, yılın son çeyreğine dair umutları ayakta tutuyor.

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