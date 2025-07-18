Şirketler biner biner kapanıyor, yenisi açılmıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), haziran ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, haziranda bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 16,4, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 19,9, kooperatif sayısı yüzde 29,3 azalış gösterdi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 12,1 azalırken, kooperatif sayısı yüzde 12,2, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 20,3 arttı.

Haziranda geçen yılın aynı ayına göre kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 43,4, şirket sayısı yüzde 11 artarken, kooperatif sayısı yüzde 11,8 azaldı.

Bu dönemde kapanan şirket sayısında yüzde 27,1, kooperatif sayısında yüzde 12,2, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 28,5 artış kayıtlara geçti.

Türkiye'de bu yılın ocak-haziran döneminde kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9 azalışla 52 bin 226'ya geriledi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 14,6 artışla 13 bin 677'ye yükseldi.

HAZİRANDA TÜM İLLERDE ŞİRKET KURULDU

Geçen ay, tüm illerde şirket kuruluşunun gerçekleştiği görüldü.

Haziranda kurulan toplam 7 bin 465 şirket ve kooperatifin, yüzde 87'sini limitet şirketler, yüzde 11,2'sini anonim şirketler, yüzde 1,8'ini de kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 37,3'ü İstanbul, yüzde 10,7'si Ankara ve yüzde 6,3'ü İzmir'de kuruldu.

Söz konusu ayda kurulan şirket ve kooperatiflerin 2 bin 406'sı ticaret, 1047'si inşaat ve 971'i imalat sektöründe yer aldı.

Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 546'sı inşaat, 271'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 79'u imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Haziranda kapanan şirket ve kooperatiflerin 980'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 309'unun imalat ve 234'ünün inşaat sektöründe olduğu kayıtlara geçti.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinden 470'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 214'ünün inşaat, 132'sinin ise imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Haziranda 135 kooperatif kurulurken, bunların 101'i konut yapı, 15'i işletme ve 7'si motorlu taşıyıcılar kooperatifi olarak işbaşı yaptı. Diğerleri çeşitli alanlarda faaliyete geçti.

YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKETLER

Geçen ay kurulan 479 yabancı ortak sermayeli şirketin 13'ü İran ve Pakistan, 12'si ise Çin ve Almanya ortaklı oldu.

İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 66'sı anonim, 413'ü limitet şirket statüsünde faaliyet gösteriyor.

Kurulan söz konusu şirketlerin 386'sı uzmanlaşmamış toptan ticaret, 139'u ikamet amaçlı olan ve ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı ve 130'u bilgisayar programlama sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 76,1'ini, yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.