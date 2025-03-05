Hong Kong özel sektöründe istihdam kaybı

S&P Global Hong Kong PMI endeksi, Ocak ayında 51 seviyesindeyken Şubat 2025’te 49’a gerileyerek Ağustos 2024’ten bu yana ilk kez daralma bölgesine geçti. Yeni siparişlerde yaşanan düşüş, özellikle Çin anakarasından gelen zayıf taleple birleşince iş dünyasında olumsuz bir tablo ortaya çıktı.

ÜRETİM VE İSTİHDAMDA SERT GERİLEME

Özellikle üretim sektöründe siparişler ve çıktı seviyeleri keskin bir şekilde düştü. İşletmeler, rekabetin artması ve politika belirsizlikleri nedeniyle personel azaltma yoluna giderek son üç ay içinde ikinci kez istihdamda düşüşe gitti.

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MALİYETLERDE ARTIŞ, TALEPTE ZAYIFLIK

Şirketlerin satın alma faaliyetleri gerilerken, hammadde stokları Haziran 2023’ten bu yana en hızlı azalmayı gösterdi. İş gücü maliyetlerindeki artış, girdi fiyatlarını Ekim’den bu yana en yüksek seviyeye çıkarırken, satın alma fiyatlarındaki artış hızı ise nispeten yavaşladı. Tüketici talebinin düşük seyretmesi nedeniyle satış fiyatları üç ay aradan sonra ilk kez yükselse de bu artış sınırlı kaldı.

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İŞ DÜNYASINDA GÜVENSİZLİK ARTIYOR

Önümüzdeki döneme dair iş dünyasının güveni, son bir buçuk yılın en düşük seviyesine geriledi. Şirketler, artan rekabet, enflasyon baskısı ve politika belirsizlikleri nedeniyle temkinli bir duruş sergiliyor.