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Hong Kong'da maske zorunluluğu 945 gün sonra kaldırıldı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, Kovid-19 salgını nedeniyle kamuya açık alanlarda maske takılmasını zorunlu kılan uygulamaya son verdi.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 11:04
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Hong Kong'da maske zorunluluğu kaldırıldı

Hong Kong'da maske zorunluluğu 945 gün sonra kaldırıldı
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Hong Kong Baş Yöneticisi John Lee, yaptığı açıklamada, maske zorunluluğunun kaldırılmasıyla kentte yaşamın normale döndüğünü, yeni yılda ekonominin canlandırılmasına öncelik vereceklerini vurguladı.

Kovid-19 salgını nedeniyle Haziran 2020'de getirilen kamuya açık alanlarda maske takma zorunluluğu, Çin hükümetinin "sıfır vaka" olarak adlandırdığı katı salgın önleme ve kontrol tedbirlerinin Hong Kong'da uygulanmaya devam eden son kararlarından biriydi.

Kararın ardından kentte maske zorunluluğu 945 gün sonra kaldırılmış oldu.

Hong Kong medyasında yer alan haberlerde, zorunlu olmamasına rağmen bugün kent sakinlerinin çoğunun açık alanlarda maske takmayı sürdürdüğü bildirildi.

Pekin yönetimi, Aralık 2022'de Çin anakarasındaki salgın kontrol tedbirlerinin büyük ölçüde gevşetilmesine karar vermiş, 8 Ocak 2023'ten itibaren de sınırlarını dış dünyaya açmıştı.

Hong Kong hükümeti de merkezi hükümeti izleyerek tedbirleri aşamalı olarak gevşetme yoluna gitmişti.

Maske takma zorunluluğu, Çin anakarasında kapalı alanlardaki bazı toplantı ve organizasyonlar dışında kaldırırken Hong Kong'da sürdürülüyordu.

Kentte maske zorunluluğuna uymadığı tespit edilenlere 5 bin Hong Kong dolarına (yaklaşık 640 dolar) kadar para cezası verilebiliyordu. (AA)

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