Horoz dövüşçüleri suçüstü yakalandı

Sultanbeyli’de Battalgazi Mahallesi’nde horoz dövüştürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, düzenlediği baskında, bir evde kurulan alanda horoz dövüşü yaptıran İ.A. ve M.G beraberindeki 19 şahsı suçüstü yakaladı.

Baskın düzenlenen adreste dövüştürülürken ele geçirilen 4 horoz ile ağızlık ve pençeliklere el konulurken, şüpheli İ.A. ve M.G. gözaltına alındı.

Horoz dövüşünü izleyen 19 şahsa ise kişi başı 6 bin 425 TL’den toplam 122 bin 75 TL idari para cezası verildi.

Horoz dövüştürülen adres zabıta ekiplerince mühürlendi.