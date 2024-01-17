Horoz dövüşçüleri suçüstü yakalandı. Horozlar 'ü ürü üü...' diye ötüyordu

Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi’nde bir evde horoz dövüştürüldüğü ihbarını alan polis ekipleri, hızla harekete geçti. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bu ihbar üzerine belirtilen adrese baskın düzenledi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Baskın sırasında, evde kurulan özel alanda horoz dövüştüren İ.A. ve M.G. isimli şahıslar ile beraberindeki 19 kişi suçüstü yakalandı. Dövüş sırasında kullanılan ve ele geçirilen 4 horoz ile ağızlık ve pençelikler polis tarafından muhafaza altına alındı.

Bu olayın ardından, horoz dövüştüren şüpheliler İ.A. ve M.G. gözaltına alındı. Ayrıca, horoz dövüşünü izleyen 19 kişiye, kişi başı 6 bin 425 TL olmak üzere toplamda 122 bin 75 TL idari para cezası uygulandı. Son olarak, horoz dövüşünün gerçekleştirildiği alan zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Öte yandan kurtarılan horozlar tedavi altına alınırken, yayınlanan baskın görüntülerinde horozların ötüşleri sesleri yankılandı.