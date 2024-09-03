Horoz karası hasadı! Sodalı suda bekletiliyor… Kilosu 150 liradan satılıyor

Düzenleme: Kaynak: AA
Horoz karası hasadı! Sodalı suda bekletiliyor… Kilosu 150 liradan satılıyor

Kilis'te, kentin simgesi haline gelen "Kilis horoz karası" üzümünün hasadı tüm hızıyla sürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün verilerine göre, Kilis'te toplam 123 bin dekar alanda sofralık, şaraplık ve kurutmalık üzüm yetiştiriliyor.

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Kocabeyli köyünde üretim yapan Mehmet Çelebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üzümleri hem yaş hem de kuru olarak piyasaya sunduklarını belirtti. Çelebi, 57 dönümlük alanda yaklaşık 150 ton yaş üzüm ve 35 ton kuru üzüm rekoltesi beklediklerini ifade etti. Ancak bu yıl, iklim şartları ve sıcak hava nedeniyle rekoltenin %50 oranında düştüğünü söyledi.

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Çelebi, hasat sürecini şöyle anlattı: "Kesilen üzümleri sodalı suda beklettikten sonra yere seriyoruz. Üzümler 7 ila 10 gün arasında kuruyarak satışa hazır hale geliyor. Kuru üzümün kilogramı 150 TL'den satılıyor, bu da çiftçi için iyi bir fiyat."

Hasat işçilerinden Derya Özbay ise sıcak havaya rağmen ekmek parası için çalışmak zorunda olduklarını belirterek, sabah erken saatlerde başlayan mesailerinin öğle saatlerine kadar sürdüğünü kaydetti.

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