Horozlu bahise 673 bin 500 TL ceza kesildi.

Artvin Valiliğinden yapılan açıklamada göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeye bağlı Soğanlı köyünde bir binada horoz dövüştürüldüğünün tespiti yapıldığını ve bu tespitin ardından bölgede çalışma başlatıldığı bildirildi.

Ekiplerin söz konusu adreste yaptığı aramalarda, bahiste kazanıldığı değerlendirilen 65 bin 980 lira, ruhsatsız tabanca, 7 taşıma kafesi, horoz dövüş ringi, tıbbi müdahale malzemesi, bahis defteri ve dövüşlerde kullanılan malzemelerin ele geçirildiği aktarıldı.

El konulan 7 horoz, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilirken, horoz dövüşünde bahis oynadığı tespit edilen 13 şahsa toplam 83 bin 525 lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Dövüş organizatörü 2 şahıs hakkında ise adli işlem başlatıldığı duyuruldu.

Açıklamada "Can dostumuz olan hayvanların her zaman yanında ve yardımında olmaya, hayvanları illegal amaçları doğrultusunda kullananların ise ensesinde olmaya devam edeceğiz." denildi.