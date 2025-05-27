Hortum Şili'yi yıktı geçti! Evler yerle bir oldu: Kırmızı alarm ilan edildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA

Şili’nin Puerto Varas kasabasında hortum felaketi yaşandı. 13 kişi yaralandığı 250 evin hasar gördğü bölgede kırmızı alarm ilan edildi, okullar tatil. Şiddetli rüzgarlar sürüyor, vatandaşlara elektrik hatlarından uzak durma çağrısı yapıldı.

Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi (SENAPRED), ülkenin güneyindeki Puerto Varas kasabasında hortum olduğunu açıkladı.

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Hortumun 13 kişiyi yaraladığı belirtilen açıklamada, 250 evin de hasar gördüğü ifade edildi.

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Açıklamada, yeni hortum riskine karşı Puerto Varas’ta kırmızı alarm ilan edildiği ve tüm okullarda eğitime ara verildiği duyuruldu.

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Şili Meteoroloji Müdürlüğüne göre, hortum saatte 178 kilometre hıza ulaştı ve bazı bölgelerde elektrik kesintilerine neden oldu.

SENAPRED Müdürü Alicia Cebrian Lopez, X platformunda yaptığı paylaşımda, şiddetli rüzgarların devam ettiğini belirterek, vatandaşlara elektrik hatları ve camlardan uzak durmaları uyarısında bulundu.

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