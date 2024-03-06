House of the Dragon'ın 2. sezon yayın tarihi belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
House of the Dragon'ın 2. sezon yayın tarihi belli oldu
Game of Thrones'un yaklaşık 200 yıl öncesinde yaşananları anlatan House of the Dragon dizisi, 2'nci sezonuyla sevenleriyle buluşuyor. Dizinin haziran ayında yayınlanacağı açıklandı.

George R.R Martin'in eserinden esinlenen diziye adapte edilen kült yapım Game Of Thrones'un uzantı (spin- off) dizisi House Of Dragon'un 2. sezon çekimleri sona erdi. Warner Bros Discovery yayın ve oyun şefi J.B. Perrette, gerçekleştirdiği bir söyleşide, dizinin ikinci sezonunun haziran ayında HBO ekranlarında olacağını bildirdi.

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Dizinin kadrosunda Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno ve Rhys Ifans gibi isimler bulunuyor.

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Game of Thrones’ta "Ejderhaların annesi", Targaryenlerin lideri Khaleesi'nin hikayesinden tam 200 yıl öncesini konu edinen dizide, Targaryen’lerin iç savaşı ve Demir Tahtı korumak için verilen tüm mücadeleler ele alınıyor. House of the Dragon’un 10 bölümlük ilk sezonu 21 Ağustos 2022'de yayınlanmıştı.

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