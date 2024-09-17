Houston boru hattıdaki yangın devam ediyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Houston boru hattıdaki yangın devam ediyor

Associated Press'e konuşan yetkililer, ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Houston'ın güneydoğusundaki banliyöyü saran alevlerin azaldığını fakat yangının tamamen sona ermediğini bildirdi.

Eyalet yetkilileri, polis ve yerel FBI ajanları tarafından yapılan soruşturmalarda, koordineli veya terörist bir saldırıya işaret eden herhangi bir ön rapor bulunmadığını ve "bunun münferit bir olay gibi göründüğünü" söyledi.

Soruşturmada, boru hattı patlaması sonucu alevlerin geniş bir yarıçapta yere çarpması, bitişikteki elektrik iletim hatlarını kesmesi ve uzaktaki evleri tutuşturması sonucu yanan aracın sürücüsü hakkında daha fazla bilgi edinme çabaları da yer aldı.

AP haberinde, tahliye bölgesinde yaklaşık 1.000 evin bulunduğu ve ilk barınma emirlerinin okullara da verildiği belirtildi.

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