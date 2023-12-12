Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast adını değiştiriyor

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, isim değişikliği talebiyle mahkemeye başvurdu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast adını değiştiriyor

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i 16 yıl önce silahla vurarak öldüren Ogün Samast'ın adını değiştirmek için başvuru yaptığı ortaya çıktı.

Hrant Dink cinayetini işleyen Ogün Samast, Bolu F Tipi Cezaevi'nden koşullu salıverilme kapsamında 15 Kasım'da tahliye edildi. Tahliyesinin ardından Samast hakkında, 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp, 17 Kasım'da iddianame düzenlendi. İddianamede, Ogün Samast'ın 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi. Dosya daha sonra hukuki ve fiili irtibat nedeniyle İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in de arasında bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davayla birleştirildi.

SEGBİS'LE DURUŞMAYA KATILDI

Tahliyesi sonrası memleketi Trabzon'da yaşayan Ogün Samast, 6 Aralık'ta Akçaabat Adliyesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya katıldı.

Ogün Samast hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına hükmeden mahkeme, gelecek celse duruşmaya katılması için Akçaabat 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ne müzekkere yazılmasına ve savunmasının alınmasına hükmetti. Duruşma 6 Mart 2024'e ertelendi.
YAZILI DİLEKÇE
Akçaabat Adliyesi'nde SEGBİS aracılığıyla savunması alınacak olan Ogün Samast'ın, ismini değiştirmek için Samast'ın, Akçaabat Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yazılı dilekçeyle başvurarak, adının değişmesini talep ettiği öğrenildi. Samast'ın gerekçesini değerlendirecek olan mahkeme, ad değiştirme talebine yönelik karar verecek.

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