Hrant Dink'in avukatı Bahri Belen: "Anlaşılıyor ki denetimli serbestlikten yararlanmış."

Hrant Dink'in avukatı Bahri Belen katıldığı programda Ogün Samast'ın tahliye edilmesiyle ilgili:"Anlaşılan o ki denetimli serbestlikten yararlanmış. Son çıkan infaz yasası, benim gizli af yasası dediğim yasada mesela önceleri kadınlara yönelik cinayetlerde, taciz olaylarında bu suçlara ilişkin indirim yoktu. Ama son çıkan yasada çok gizli bir şekilde bunları da yararlandıracak bir ek madde düzenlemesi yapıldı."

Hrant Dink'in avukatı Bahri Belen: "Anlaşılıyor ki denetimli serbestlikten yararlanmış."

Hrant Dink'in avukatı Bahri Belen katıldığı programda Ogün Samast'ın tahliye edilmesiyle ilgili:
"Anlaşılan o ki denetimli serbestlikten yararlanmış. Son çıkan infaz yasası, benim gizli af yasası dediğim yasada mesela önceleri kadınlara yönelik cinayetlerde, taciz olaylarında bu suçlara ilişkin indirim yoktu. Ama son çıkan yasada çok gizli bir şekilde bunları da yararlandıracak bir ek madde düzenlemesi yapıldı."

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