Hristiyan vatandaşlarımızın Noel Bayramı kutlu olsun

Noel Bayramı, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye’de de coşkuyla karşılanıyor. İstanbul, Hatay ve Mersin’deki Hristiyanlar, Noel arifesinde kiliselerde dua edip, mum yakıyorlar.

NOEL BAYRAMI NEDİR, NE ZAMAN KUTLANIR?

Noel Bayramı, Hristiyanlıkta İsa Peygamber’in doğumunun anıldığı bir bayramdır. Ayrıca Doğuş Bayramı, Kutsal Doğuş veya Milat Yortusu olarak da adlandırılır. 20. yüzyılın başlarından itibaren Noel Bayramı, Hristiyan olmayanlar tarafından da kutlanan, dinî unsurlarından uzaklaşmış, hediye alışverişi odaklı bir bayram haline gelmiştir. Bu bayramda mitolojik bir karakter olan Noel Baba’nın çocuklara hediyeler getirdiğine inanılır.

Noel Baba’nın esin kaynağının Antalya yakınlarında Demre’de yaşamış olan Aziz Nicholas olduğu söylenir. Noel Bayramı, her yıl 25 Aralık tarihinde kutlanmaktadır. Bazı ülkelerde kutlamalar 24 Aralık’ta Noel arifesiyle başlar ve 25 Aralık sonuna kadar sürmektedir. Ermeni Kilisesi gibi bazı Doğu Ortodoks Kiliseleri, Jülyen takvimine göre 6 Ocak’ı Noel olarak kutlarlar. Hristiyanların çoğunlukta olduğu bazı ülkelerde Noel tatili yılbaşı tatiliyle birleştirilir.

NOEL BAYRAMI NASIL KUTLANIR?

Noel Bayramı, yılın en renkli ve neşeli zamanlarından biridir. Noel Bayramı’na hazırlık aylar öncesinden başlar. Hristiyanlar, İsa Peygamber’in doğumunu bekledikleri döneme advent dönemi derler ve 24 penceresi olan advent takvimleri hazırlarlar. Bu takvimlerde her pencerenin arkasında resimler veya şekerlemeler saklanır, her gün bir tanesi açılır. Bazı ülkelerde advent mumları yakılır. Noel’den önce okullarda, kiliselerde ve sokaklarda İsa Peygamber’in doğumunun canlandırıldığı oyunlar oynanır ve Noel ilahileri söylenir. İnsanlar Noel partileri düzenler, hediyeler alır, tebrik kartları yazarlar.

Noel ağaçları süslenir, evler, bahçeler, caddeler ışıklandırılır. Noel arifesinde Noel Baba’nın gelişi sembolik olarak canlandırılır. Birçok ülkede 25 Aralık öğleden sonrası Noel yemeği yenir ve aile fertleri bir araya gelirler. Noel yemeği ülkeden ülkeye değişmekle birlikte, genellikle hindi ve sebze içerir. Noel Bayramı, aynı zamanda barış, sevgi ve dayanışma mesajlarının verildiği bir bayramdır. Dünyanın dört bir yanındaki liderler, Noel Bayramı dolayısıyla yaptıkları konuşmalarda, pandemi, iklim değişikliği, savaş ve terör gibi sorunlara karşı ortak mücadele çağrısı yaparlar. Noel Bayramı, tüm insanlığa mutluluk, sağlık ve huzur getirmesi dileğiyle, sizlere iyi bayramlar dileriz.

NOEL BAYRAMI’NIN TARİHÇESİ

Noel Bayramı’nın ne zaman, nasıl başladığı tam olarak bilinmemektedir. İlk yazılı kayıt M.S. 4. yüzyıl tarihini taşımaktadır. Roma İmparatorluğu döneminde M.S. 4. yüzyılda Hristiyanların serbest bırakılmasıyla birlikte kutlamaların da yaygınlaştığı düşünülmektedir. Roma İmparatorluğu’nda 25 Aralık’ta kutlanan Yenilmez Güneşin Doğum Bayramı nedeniyle Noel’in de bu tarihte kutlanmaya başlandığını ileri sürenler de vardır.

Ermeni Ortodoks Kilisesi ise 25 Aralık’ın Romalılardan gelen bir adet olduğunu ve ilk dönem Hristiyanlara ait tarihi kayıtlarda İsa Peygamber’in doğum tarihinin 6 Ocak olarak gösterildiğini söylemektedir. Bu nedenle Ermeni Ortodoks Kilisesi, Noel’i 6 Ocak günü kutlamaktadır.

İşte Türkiye'deki noel kutlamalarından kareler;