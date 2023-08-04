HSBC yıl sonunda doların kaç TL olacağını açıkladı

Dünyaca ünlü banka HSBC, 2023 yıl sonu dolar/TL beklentisini 27 seviyesinden 29 seviyesine çıkardı. Banka 2024 yıl sonu için ise dolar/TL beklentisini 32 olarak belirledi.

HSBC yıl sonunda doların kaç TL olacağını açıkladı

Enflasyonda ivmenin yukarı dönmesi yabancı kurumların dolar/TL beklentilerini güncellemelerine yol açtı.

Son olarak HSBC dolar/TL beklentisini yukarı yönlü revize etti.

BloombergHT’de yer alan habere göre, banka müşterilerine TL ile ilgili gönderdiği analizde 2023 için dolar/TL beklentisini 27'den 29 seviyesine çıkardı. 2024 için dolar/TL beklentisi ise 32 olarak belirlendi.

Banka analizinde dış ticaret açığındaki keskin genişlemenin makro patikadaki dengelenme konusunda şüpheleri artırmasına ve enflasyondaki yukarı yönlü ivmelenmeye dikkat çekti.

Banka, dış ticaretteki durumun turizm sezonunda bile cari işlemler dengesinde beklenen iyileşmenin sınırlı olabileceğini gösterdiği için TL adına risk oluşturduğunu belirtti. Analizde güçlü turizm gelirlerinden gelen desteğin Kasım ayından itibaren azalma eğiliminde olması nedeniyle bu durumun Döviz açısından daha da endişe verici olduğu ifade edildi.

ENFLASYON MERKEZ BANKASI’NIN BEKLENTİLERİNİ AŞABİLİR

Banka analizinde son gelen enflasyon verilerini de değerlendirdi. Temmuz ayı enflasyonundaki yukarı yönlü sürprizin enflasyonun yılı %60'ın üzerinde tamamlayabileceği anlamına geldiğini ifade eden banka kur açısından bakıldığında, son enflasyon dinamiklerinin iki olumsuz etkiye sahip olduğunu ifade etti.

Bunlardan ilki reel faizler üzerindeki etkisi ve dolarizasyon riski olarak belirlendi.

Banka mevduat faizlerinin son haftalarda düştüğünü ve enflasyonun keskin bir şekilde hızlanmasıyla birlikte reel faizlerdeki düşüşün TL üzerinde sadece baskı yaratabileceğini söyledi.

Analizde ikinci olarak, dünyanın birçok yerinde dezenflasyon yaşanırken Türkiye'de enflasyonun yüksek seyretmesinin reel efektif döviz kuru üzerinde mekanik olarak yukarı yönlü baskı oluşturduğu belirtildi.

Bu durumun özellikle dolar/TL'nin oldukça istikrarlı olduğu zamanlarda geçerli olduğunu belirten banka bunun sürdürülebilir olmadığına inanıyor.

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