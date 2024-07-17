HSBC’de üst düzey atama

Kaynak: AA
HSBC’de üst düzey atama

HSBC Grup, Georges Elhedery'nin 2 Eylül 2024'te geçerli olacak şekilde Üst Yönetici (CEO) olarak atandığını belirtildi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 20 senedir HSBC Grup bünyesinde görev yapan ve son olarak Grup Finans Direktörü pozisyonunda bulunan Elhedery, CEO görevini devralmış olacak.

HSBC Grup'un şu anki CEO'su Noel Quinn, 2 Eylül itibarıyla bu görevini ve Yönetim Kurulu İcra Direktörlüğüne veda edecek.

HSBC Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mark Tucker, Elhedery'nin göreve gelmesinden memnun olduğunu söyledi.

Mark Tucker, Elhedery', "Elhedery, bankaya, müşterilerimize ve çalışanlarımıza tutkuyla değer veren olağanüstü bir lider ve bankacı. Değişime liderlik etme, büyümeyi sağlama, sadeleşme, maliyetleri kontrol altına alma ve uygulamaya güçlü bir şekilde odaklanma konusunda geçmişe dayanan bir sicile sahip." Dedi.

Mevcut CEO Noel Quinn, nisanda yaptığı açıklamaya göre, özel ve iş hayatı arasında daha iyi bir denge kurmak için 5 senedir devam ettiği görevini bırakacağını açıklamıştı.

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