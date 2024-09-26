HSBC'den Türk borsası değerlendirmesi

HSBC, gelişmekte olan ülkelerdeki hisse piyasalarıyla alakalı çeyreklik analizinde Türkiye'nin güçlü imkanlar veren ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Bankanın 25 Eylül tarihli çeyreklik analizinde Latin Amerika ve EEMEA ülkeleri arasında en güçlü fırsatların Meksika, Güney Afrika ve Türkiye'de olduğu belirtildi.

Türk hisse senedi piyasasının küresel makro dalgalanmaların yaşandığı yaz dönemince keskin bir düşüş yaşadığına vurgu yapan HSBC analistleri bu hareketlerin yerel bir boyutu da olabileceğine dikkat çekti.

Makro dengelenmenin büyük bir kısmının daha sıkı maliye politikasına alternatif olarak daha sıkı para politikası yoluyla sağlandığını ve bunun da reel döviz kurunun büyük ölçüde değer kazanmasına yol açtığı aktarıldı.

Ayrıca analistler bunun tersine dönme olasılığını yakın dönemde görmediklerini fakat daha yüksek bir reel Döviz kurunun hisse senedi piyasasında yeni riskleri meydana getirebileceğini dile getirdi.

Yayımlanan raporda HSBC'nin kur ekibinin Türk lirası görünümünün olumlu olmayı sürdürdüğünü inandığı aktarıldı.

“SON DÜŞÜŞ ALIM FIRSATI”

HSBC hisse senetleri için son dönemdeki düşüşün bir alım fırsatı olduğunu söyledi. Likidite kapsamında, daha sıkı yerel para politikasının Türk hisse senetlerinin yerel cazibesini azaltabileceğini savunanlar olduğunu belirten HSBC analistleri kendilerinin bu durumun olası olmadığını düşündüklerini belirtti.

Yayımlanan raporda, bize göre gelişen ülke piyasalarında hisse senedi davranışını etkileyen en önemli değişken döviz olduğu para politikasının döviz kurundaki sürekli değer kaybını durdurmak için alışılmışın dışında bir politikadan geleneksel bir politikaya geçtiği durumlarda, bunun hisse senedi davranışı üzerinde olumlu bir etkisi olması çok daha muhtemel olduğu belirtilirken değerlemelerin mutlak anlamda ve ayrıca uzun vadeli geçmişe göre ucuz durumda olduğu aktarıldı.