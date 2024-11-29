HTŞ saldırıya geçti! Suriye sınırında bombalar patlıyor! Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ iki gün sonra neler olacağını açıkladı

Suriye'de Heyet Tahrir Eş-Şam'ın (HTŞ) başını çektiği muhalif güçler, rejim güçlerine karşı Halep'e büyük bir operasyon başlattı. İki gündür süren çatışmalarda muhalifler, Halep'e 1 kilometre mesafeye kadar yaklaştı. Halep ve İdlib'de 56 yerleşimi ele geçiren silahlı gruplar, çok sayıda Esad rejimi askerini öldürdü ve onlarcasını da esir aldı. Ayrıca Halep'te üniversite yerleşkesine düzenlenen saldırıda dört sivil hayatını kaybetti. Operasyon, Suriyeli muhaliflerin Mart 2020'den bu yana rejim güçlerine karşı ilerleme sağladığı ilk büyük saldırısı.

MSB: TÜRK BİRLİKLERİ İÇİN HER TÜRLÜ ÖNLEM ALINDI

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Esad güçleri ile muhalifler arasında süren çatışmaya ilişkin açıklama yaptı. MSB kaynakları, "Suriye’nin kuzeyindeki çatışmaları yakından takip ediyoruz" dedi. Kaynaklar, bölgedeki Türk birlikleri için her türlü tedbirin alındığını bildirdi.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Rusya, Suriye'deki çatışmalara ilişkin bir açıklama yaptı. Kremlin'den yapılan açıklamada, "Halep çevresindeki durum Suriye'nin egemenliğinin ihlalidir" denildi. Kremlin, Suriye'yi Halep çevresinde acilen "düzeni sağlamaya" çağırdı.

Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ, paylaşımda Suriye’deki olaylarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"OLMAZSA İKİ GÜNE HALEP HTŞ’NİN ELİNE GEÇER"

Özdağ’ın paylaşımı şu şekilde:

Suriye’nin kuzeyinde ne oluyor ve neden oluyor? Halep’e yönelik saldırının arkasında kim var? Ve hangi hedeflere ulaşılmaya çalışılıyor?

Ne oldu: Çarşamba sabaha karşı HTŞ'nin önderliğinde 10 binden fazla militan Halep'in batısından başlayarak Suriye ordusu ve İranlı milislerin tuttuğu cephelere saldırdı. Operasyona Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesindeki bazı ÖSO unsurları da katılıyor. Dün gece itibarı ile HTŞ 50 köyü aldı. Halep'in merkezine çok yakınlaştılar. Büyük bir olasılıkla Halep merkezine girmeden duracaklar. Böylece 2020 Şubatına geri dönülmüş olacak. HTŞ durmazsa Halep’e rahatlıkla girer. Bu durum muhtemelen Suriye ve Rusya’nın İdlibi yakmasına neden olacak ve ciddi bir göçü tetikleyecek. Şimdi başa dönelim. Bu saldırının önceden planlanmıştı.

2024 ortasından bu yana İdlib’te HTŞ Halep'e saldırı planı yapıyordu. Türkiye destek vermedi hatta engelledi. Çünkü Ankara Rusların tepkisinden çekindiği için bu işe sıcak bakmıyordu. Ayrıca Suriye hükümeti ile anlaşma çizgisi güçlüydü.

Yakın zamanda ABD ile yakınlaşma süreci, Öcalan ve PKK ile uzlaşma buna dahil Türkiye'deki açılımcı çevrelerin Suriye'ye bakışını etkiledi. Dolayısıyla bir yaklaşım değişikliği var.

ABD’de bu saldırıyı istedi. Tabii Lübnan’da sıkışan İsrail. Ortadoğu’dan sorumlu Amerikan ordusu Centcom, Rusya ve İran güçlerinin bu bölgede zayıfladığını tespit etti. HTŞ’ye doğrudan destek verdi ve çatışmaya hazır hale getirdi. ABD Suriye’de Rusların Ukrayna'da ilerleyişini durdurmak için dikkatini dağıtmaya çalışıyor.

İran'ın Suriye’deki milis grupları sahada güç kaybetti ama yıkılmadı. İran ateşkes sonrasında bunları yeniden inşaya girişecekti. Ancak Suriye'deki gücü olmazsa bunu yapabilmesi lojistik olarak mümkün değil. Bu HTŞ saldırısı İran'ı Halep'te vurarak Suriye'deki varlığına büyük darbe vuruyor. İran bu operasyon sonrası büyük bir kaynak ayıramazsa Kuzey Suriye cephesini onaramaz.

ABD 2025’te Suriye’den çekilmek zorunda kalabilir. Öncesinde ülkenin kuzey batısında ve kuzey doğusunda iki gücü yükseltiyor: PYD ve HTŞ ABD’nin Suriye'deki varlığının garantisi.

Esad dün Moskova'da idi. Bugün muhtemelen Erdoğan Putin görüşmesi olur. Olmazsa iki güne Halep HTŞ’nin eline geçer.

Bu arada çok büyük olasılıkla 48 saat içinde Tel Rıfat’a Türkiye destekli ÖSO saldıracak. Yeni bir cephe geliyor. Zafer Partisi uzmanları bölgedeki gelişmeleri izlemeye devam edecek.