Dev teknoloji şirketinden şok itiraf: Ziyaretçilere takip cihazı takıldı

Teknoloji şiketi Huawei MWC 2023 fuarına katıldı.

Huawei, kendi özel stand alanında ziyaretçilerini ağırlamış ve yeni teknolojilerini sergilemişti. Bu alan için ziyaretçilerin özel bir Huawei kartı taşımaları gerekiyordu.

TAKİP ÇİPİ YER ALIYOR

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, bazı ziyaretçiler giriş kartlarını iade etmeyi unutunca içeriğini inceleme imkânı doğmuş. Nokia başkan yardımcısının paylaştığı görsellere göre Huawei kartlarının içerisinde takip çipi yer alıyor. Yani firma ziyaretçileri adım adım takip etmiş.

Huawei yaptığı açıklamada özel alanda ziyaretçilerin ilgisini anlamak, hangi ürünlerde daha fazla zaman geçirdiğini tespit etmek ve daha iyi hizmet sunabilmek için kullanıcıları izlediğini itiraf etti.

Bununla birlikte kullanıcı verilerini izlemek için mutlaka bilgi verilmesi ve izin alınması gerekiyor. Fuarı düzenleye GSMA birliği de iddiaların ciddi olduğunu ve konuyu araştıracaklarını dile getirdi.