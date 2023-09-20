Huawei’nin son telefonunda kimsede olmayan bir özellik olacak

Huawei katlanabilir bir telefon çıkarmaya hazırlanıyor. 5G özelliği bulunacak cihazın özellikleri ile ilgili detaylar ortaya çıktı.

Huawei’nin son telefonunda kimsede olmayan bir özellik olacak

Akıllı telefon devi Huawei 5G’li Mate 60 serisini bazı ülkelerde satışa çıkarmaya başladı.

ShiftDelete.net'te yer alan bilgilere göre; ABD yasağından bu yana ilk kez 5G teknolojileri kullanılacak cihaz olarak tanıtılan bu telefon, Samsung’un Galaxy Z Flip ailesine rakip olarak gelecek. Cihaz, 5G‘yi de bünyesinde barındıracak.

Huawei, pazar payının önemli bir bölümünü rakiplere kaptırırken, durumun daha da kötüleşmesini engellemek için HarmonyOS gibi ciddi önlemler aldığını duyurdu.

yeni amiral gemisi telefonlarının 5G kullanamaması da Huaweiyi diğerlerinden bir tık öne çekti.

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