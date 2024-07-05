Hububat ihracatı ilk 6 ayda 5,9 milyar dolar oldu

Hububat ihracatı 5,9 milyar dolar

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün ihracatı 6 aylık bölümde yüzde 6,9 artış göstererek, 5,9 milyar dolara ulaştı.

Türkiye Gıda İhracatçıları TGİ'den hububat ihracatı açıklaması. Hububatçıların yılın ilk yarısındaki ihracatı miktar bazındaki artış yüzde 25 olarak kayıtlara geçti ve 6,2 milyon tona çıktı. Sektörün ihracatı da aynı dönemde yüzde 6,9 artışla 5,9 milyar dolara yükseldi.

2024 yılının ilk altı ayında en fazla gelir sağlanan ülke Irak oldu. O gelir yüzde 10,7 artış gösterirken, ihracat 1 milyar 68 milyon dolara ulaştı. İkinci sıradaki ABD'ye 316,1 milyon dolar, üçüncü sıradaki Suriye'ye 251,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Bu dönemde ürün gruplarından bisküvi-pasta ihracatı 811 milyon dolar, bitkisel yağ ihracatı 696 milyon dolar, buğday unu ihracatı ise 675 milyon dolar oldu.

Açıklamada buğday piyasasındaki gelişmelere yönelik değerlendirmesine yer verilen TİM Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, buğday ithalatı yasağının küresel etkilerine değindi.

Buğdaya ithalat yasağı getirilmesi de tarımsal bir emtia olarak buğdayın küresel fiyatlarını aşağı yönlü etkilediğini ifade eden, Tiryakioğlu, Hububat alanında dış ticaret açığı vermeyen bir ülke olduklarını kaydetti.