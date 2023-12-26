Hububat üretiminde rekor beklentisi

Kaynak: AA
Hububat üretiminde rekor beklentisi
Dünyada yaşanan savaşlar hububat üretimini büyük ölçüde etkiledi. İşte bu küresel durum karşısında Türkiye'de gelecek yılki hububat üretiminde rekor kırılması bekleniyor.

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan'dan hububat üretimi açıklaması. Dünyadaki buğday üretiminin de arttığını ifade eden Tezcan, nüfus arttıkça üretim ve tüketimin de arttığına dikkat çekti.

"ARTIŞ EĞİLİMİ DEVAM EDECEK"

Türkiye'de un tüketiminin yılda 13 milyon ton olduğunu bilgisini veren Tezcan, dünya un ihracatının yüzde 30'unun Türkiye'nin gerçekleştirdiğini ifade etti. Son beş yıldır un ihracatında düşüş yaşandığını belirten Haluk Tezcan, 3 milyon tonluk un ihracatını 4 milyon tona çıkaracaklarını söyledi. Peki Türkiye'nin en büyük un pazarı neresi. İşte bu soruya yanıt veren Tezcan Türkiye'nin unda en büyük ihracat pazarının açık ara farkla Irak olduğunu açıkladı.

"HUBUBAT REKOLTESİ BU YIL REKOR KIRACAK"

Ulusal Hububat Konseyi UHK'NİN Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Taşpınar da geçen üretim sezonunda yağışların rekolteye çok olumlu etkilediğini ifade ederek, Taşpınar, Buğday rekoltesinin 22 milyon tona yaklaşacağını açıkladı.

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