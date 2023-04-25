HÜDA PAR Başkanı Hizbullah'tan hapis yatan partilisini savundu: Zulme uğradı...

Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen HÜDA PAR’ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Habertürk'te Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtladı.

Yapıcıoğlu, Hizbullah davası kapsamında hapis yattığı ortaya çıkan ve AKP listelerinden milletvekili adayı olarak gösterilem Faruk Dinç hakkında, "O dava FETÖ'nün yargıda hakim olduğu bir dönemde FETÖ'nün kumpas davalarından biridir. Ama o kumpas davasına rağmen o kardeşimiz bir zulme uğradı ve beraat etti." ifadelerini kullandı.

“DEĞİŞTİRİLMESİ TEKLİF DAHİ EDİLEMEZ MADDELER OLMAMALIDIR DİYORUZ”

Yapıcıoğlu, partilerinin Hizbullah ile ilişkilisi olup olmadığı yönündeki soruya ise şöyle yanıt verdi:

"Ne Hizbullah ne de başka bir örgütle HÜDA PAR'ın ne organik ne inorganik bir bağı yoktur. Daha önce defalarca soruldu. 11 yıl önce partimizi kurduk. Onlarca defa net cevaplar verdik. Birileri ısrarla aynı şeyi tekrarlıyor. HÜDA PAR'ın parti programının hiçbir yerinde 'Biz federasyon istiyoruz' diye bir şey yok. Arkadaşlarımız defalarca programa bağlandı. Biz 'federasyon dahil herşey özgürcü savunulabilsin' diyoruz. Biz yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunu söylüyoruz. Bu yeni anayasayı yaparken de milletin temsilcileri ortak noktada buluşulmalıdır. Yeni anayasada değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez maddeler olmamalıdır diyoruz. Biz saltanat değil cumhuriyetçi bakıyoruz. Evet biz ümmetçiyiz. Ümmetçi bakmak cumhuriyetçi olmaya engel değil."

NE OLMUŞTU?

AKP listelerinden Mersin 4. sıradan milletvekili adayı olan Faruk Dinç'in Hizbullah davası kapsamında hapis yattığı ortaya çıkmıştı.

İhya-Der'in Taziye ve Cenaze Komisyonu üyesi olan Dinç'in evindeki aramada çıkan CD'de, ‘Hizbullah-İlim terör örgütünce propaganda amaçlı kullanılan resimler ve şahıs isimlerinin bulunduğu’ tespit edilmişti.