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HÜDA PAR Kadın Kolları yöneticisi Çiftçi: Kadınlara hizmet veren yerlerde sadece kadınlar çalışmalıdır

Terör örgütü Hizbullah'ın siyasi uzantısı ve Cumhur İttifakı'nın ortağı HÜDA PAR'ın Kadın Kolları yöneticisi Zehra Çiftçi, "Evlilik dışı ilişkilerin önüne geçilmelidir, kadınlara hizmet veren yerlerde sadece kadınlar çalışmalıdır..." dedi. 

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 11:14
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HÜDA PAR Kadın Kolları yöneticisi: Kadınlara hizmet veren yerlerde sadece kadınlar çalışmalıdır

HÜDA PAR Kadın Kolları yöneticisi Çiftçi: Kadınlara hizmet veren yerlerde sadece kadınlar çalışmalıdır
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Terör örgütü Hizbullah'ın siyasi uzantısı ve Cumhur İttifakı'nın ortağı HÜDA PAR'dan skandal bir açıklama geldi. HÜDA PAR Genel Merkez Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyesi Zehra Çiftçi, Twitter hesabından yayınlanan videoda, "Evlilik dışı ilişkilerin önüne geçilmelidir, kadınlara hizmet veren yerlerde sadece kadınlar çalışmalıdır..." ifadelerini kullandı.  

Çiftçi, partisinin kadın ve aile konusundaki yaklaşımlarını anlatırken "Batı tipi hayat tarzının ürünü olan evlilik dışı ilişkiler nesil emniyetini tehdit eden davranışlardır." dedi. 

HÜDA PAR resmi Twitter hesabından yayınlanan videoda  “İnancımız ve medeniyet değerlerimiz bizim yegâne ölçümüzdür" diyen Çiftçi "Sorun yaşayıp boşanma aşamasına gelmiş eşler arasında sulhu sağlamak için arabuluculuk yapmak isteyen sivil toplum kuruluşlarına veya şahıslar imkan verilmeli, bu girişimler devlet tarafından teşvik edilmelidir" ifadelerini kullandı.

Çiftçi, "Kadınlara hizmet veren kurum ve kuruluşlarda sadece kadınlar çalışmalıdır" dedi.

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