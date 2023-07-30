HÜDA PAR'dan saldırı açıklaması "Bu sıradan bir olay değil"

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Artuklu İlçe Teşkilatı, Mardin Öğretmenevi'nde 4'üncü Olağan Kongresi'ni gerçekleştirdi. Kongreye; partinin Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir, Genel Başkan Yardımcısı Şeyhmus Tanrıkulu, İl Başkanı İsmail Çevik, ilçe başkanları, STK ve siyasi parti temsilcileri ile partililer katıldı. Tek liste ile gidilen seçimde mevcut başkan Ferit Dengiz, yeniden göreve seçildi.

SORUŞTURMA ÜZERİNDE GİZLİLİK KARAR VAR

Burada konuşan Şehzade Demir, Adana'daki saldırıyı hatırlatıp, "Malumunuz olduğu üzere Adana'da çok menfur bir olay yaşandı. İl başkanımız ve sekreterimiz, parti mescidinde namaz kıldıkları sırada bıçaklı saldırıya maruz kaldı. İl sekreterimiz Sacit kardeşimiz şehit oldu, il başkanımız Salih Demir de yaralandı. Soruşturma üzerinde gizlilik kararı var. Beyanları az çok biliyoruz. Fakat olayın arka planına ilişkin henüz aydınlanmış bir durum yok. Bu sıradan bir olay değildir. Kendisini deliliğe vuran 72 yaşındaki adamın kafasına eserek yaptığı bir olay değil. Bunun arkasında ciddi bir provokasyonun olduğu herkesçe malum. Güvenlik birimlerine ve yetkililerine düşen; bunun arka planını bir an önce ortaya çıkartarak, suçluları bulup yargı önüne çıkartıp, kamuoyunu aydınlatmaktır. Bunun takipçisiyiz. Bu anlamda henüz bize intikal eden veya bildirilen bir gelişme yok. Soruşturma devam ediyor, olayın takipçisi olacağız" dedi.