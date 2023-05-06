Hudut Kartalları'nın Suriye'den giriş yaparken yakaladığı dört kişiden üçü terörist çıktı

Hudut Kartalları Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak isteyen dört kişiyi yakaladı. Kaçakların, ikisinin PKK/KCK/YPG, birinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu açıklandı.

Hudut Kartalları'nın Suriye'den giriş yaparken yakaladığı dört kişiden üçü terörist çıktı

Yeniçağ/ Erhan SONGÜR

Türkiye sınırlarının korumak için kurulan Hudut Kartalları, Suriye'den yasa dışı yollarla giriş yapmak isteyen dört kişiyi yakaladı, üçü terörist çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medyada yaptığı paylaşımda şöyle denildi:

"Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan ikisinin PKK/KCK/YPG, birinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

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