Hudut Kartallarından sınırda operasyon: 8 terörist yakalandı

Kaynak: AA
Hudut Kartallarından sınırda operasyon: 8 terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı Türkiye'den Yunanistan ve İran'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişinin yakalandığını açıkladı. Bakanlık bu kişilerin yedisinin terör örgütü mensubu olduğu belirtildi.

Sınırda terör örgütü operasyonu

Milli Savunma Bakanlığı MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan ve İran'a geçmeye çalışan 8 kişinin yakalandığını kaydedildi.

MSB'den yapılan açıklamaya göre, terörle mücadelenin hudutlarda sürdüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve İran'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı.

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ, 1'inin DHKP-C, 1'inin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Şahıslardan 1'inin ise PKK/KCK terör örgütüne katılmak maksadıyla yurt dışına çıkmaya çalıştığı tespit edildi."

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