Hudutsuz Sevda’nın Damla’sı Hazal Köseoğlu sete gidemedi. Apar topar hastaneye kaldırıldı

Köseoğlu’nun projeden ayrılacağına dair söylentiler yayılırken, gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Köseoğlu'nun hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
MuhabirOnline’ın haberine göre, ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Köseoğlu, sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Nazar ve kem gözlerden uzak" diyerek esprili bir dille durumu değerlendirdi.
Güzel oyuncu, Hudutsuz Sevda dizisinde Nergis'in kızı Damla karakterine hayat veriyordu.
Köseoğlu’nun sağlık durumu hayranları tarafından yakından takip ediliyor.
HAYAL KÖSEOĞLU KİMDİR?
1992 yılında İstanbul’da doğan Hayal Köseoğlu, İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü mezunudur.
Henüz 6 yaşındayken "Ruhsar" dizisi ile oyunculuğa adım atan Köseoğlu, kariyeri boyunca birçok başarılı yapımda rol aldı.
"Aşk-ı Memnu", "Muhteşem Yüzyıl", "İstanbullu Gelin", "Mucize Doktor" ve "Mahkum" gibi dizilerdeki performansıyla adından sıkça söz ettirdi.
Sinema dünyasında da iddialı bir kariyere sahip olan Köseoğlu, "Bir Nefes Daha" filmindeki performansıyla 28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Umut Veren Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü.
YER ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER
Hayal Köseoğlu, kariyeri boyunca "Mahkum", "Mucize Doktor", "Ufak Tefek Cinayetler" gibi popüler dizilerde rol aldı.
Aynı zamanda "Beni Sevenler Listesi", "Bir Nefes Daha" ve "Yedinci Koğuştaki Mucize" gibi sinema projeleriyle de beğeni topladı.