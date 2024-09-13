Hudutsuz Sevda’nın Damla’sı Hazal Köseoğlu sete gidemedi. Apar topar hastaneye kaldırıldı

Hudutsuz Sevda’nın Damla’sı Hazal Köseoğlu sete gidemedi. Apar topar hastaneye kaldırıldı
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Deniz Can Aktaş, Miray Daner ve Asuman Dabak gibi isimlerin yer aldığı "Hudutsuz Sevda" dizisinin yeni sezon okuma provalarına katılamayan Hayal Köseoğlu, ayrılık iddialarıyla gündeme geldi.

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Hudutsuz Sevda’nın Damla’sı Hazal Köseoğlu sete gidemedi. Apar topar hastaneye kaldırıldı 1

Köseoğlu’nun projeden ayrılacağına dair söylentiler yayılırken, gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Köseoğlu'nun hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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Hudutsuz Sevda’nın Damla’sı Hazal Köseoğlu sete gidemedi. Apar topar hastaneye kaldırıldı 2

MuhabirOnline’ın haberine göre, ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

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Hudutsuz Sevda’nın Damla’sı Hazal Köseoğlu sete gidemedi. Apar topar hastaneye kaldırıldı 3

Köseoğlu, sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Nazar ve kem gözlerden uzak" diyerek esprili bir dille durumu değerlendirdi.

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Hudutsuz Sevda’nın Damla’sı Hazal Köseoğlu sete gidemedi. Apar topar hastaneye kaldırıldı 4

Güzel oyuncu, Hudutsuz Sevda dizisinde Nergis'in kızı Damla karakterine hayat veriyordu.

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Hudutsuz Sevda’nın Damla’sı Hazal Köseoğlu sete gidemedi. Apar topar hastaneye kaldırıldı 5

Köseoğlu’nun sağlık durumu hayranları tarafından yakından takip ediliyor.

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Hudutsuz Sevda’nın Damla’sı Hazal Köseoğlu sete gidemedi. Apar topar hastaneye kaldırıldı 6

HAYAL KÖSEOĞLU KİMDİR?

1992 yılında İstanbul’da doğan Hayal Köseoğlu, İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü mezunudur.

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Hudutsuz Sevda’nın Damla’sı Hazal Köseoğlu sete gidemedi. Apar topar hastaneye kaldırıldı 7

Henüz 6 yaşındayken "Ruhsar" dizisi ile oyunculuğa adım atan Köseoğlu, kariyeri boyunca birçok başarılı yapımda rol aldı.

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Hudutsuz Sevda’nın Damla’sı Hazal Köseoğlu sete gidemedi. Apar topar hastaneye kaldırıldı 8

"Aşk-ı Memnu", "Muhteşem Yüzyıl", "İstanbullu Gelin", "Mucize Doktor" ve "Mahkum" gibi dizilerdeki performansıyla adından sıkça söz ettirdi.

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Hudutsuz Sevda’nın Damla’sı Hazal Köseoğlu sete gidemedi. Apar topar hastaneye kaldırıldı 9

Sinema dünyasında da iddialı bir kariyere sahip olan Köseoğlu, "Bir Nefes Daha" filmindeki performansıyla 28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Umut Veren Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü.

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Hudutsuz Sevda’nın Damla’sı Hazal Köseoğlu sete gidemedi. Apar topar hastaneye kaldırıldı 10

YER ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Hayal Köseoğlu, kariyeri boyunca "Mahkum", "Mucize Doktor", "Ufak Tefek Cinayetler" gibi popüler dizilerde rol aldı.

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Hudutsuz Sevda’nın Damla’sı Hazal Köseoğlu sete gidemedi. Apar topar hastaneye kaldırıldı 11

Aynı zamanda "Beni Sevenler Listesi", "Bir Nefes Daha" ve "Yedinci Koğuştaki Mucize" gibi sinema projeleriyle de beğeni topladı.

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Hudutsuz Sevda’nın Damla’sı Hazal Köseoğlu sete gidemedi. Apar topar hastaneye kaldırıldı 12
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Hudutsuz Sevda’nın Damla’sı Hazal Köseoğlu sete gidemedi. Apar topar hastaneye kaldırıldı 13
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Hudutsuz Sevda’nın Damla’sı Hazal Köseoğlu sete gidemedi. Apar topar hastaneye kaldırıldı 14
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Hudutsuz Sevda’nın Damla’sı Hazal Köseoğlu sete gidemedi. Apar topar hastaneye kaldırıldı 15
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Hudutsuz Sevda’nın Damla’sı Hazal Köseoğlu sete gidemedi. Apar topar hastaneye kaldırıldı 16
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Hudutsuz Sevda’nın Damla’sı Hazal Köseoğlu sete gidemedi. Apar topar hastaneye kaldırıldı 17
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Hudutsuz Sevda’nın Damla’sı Hazal Köseoğlu sete gidemedi. Apar topar hastaneye kaldırıldı 18
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Hudutsuz Sevda’nın Damla’sı Hazal Köseoğlu sete gidemedi. Apar topar hastaneye kaldırıldı 19
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Hudutsuz Sevda’nın Damla’sı Hazal Köseoğlu sete gidemedi. Apar topar hastaneye kaldırıldı 20
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Hudutsuz Sevda’nın Damla’sı Hazal Köseoğlu sete gidemedi. Apar topar hastaneye kaldırıldı 21
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Hudutsuz Sevda’nın Damla’sı Hazal Köseoğlu sete gidemedi. Apar topar hastaneye kaldırıldı 22
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Hudutsuz Sevda’nın Damla’sı Hazal Köseoğlu sete gidemedi. Apar topar hastaneye kaldırıldı 23
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Hudutsuz Sevda’nın Damla’sı Hazal Köseoğlu sete gidemedi. Apar topar hastaneye kaldırıldı 24
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Hudutsuz Sevda’nın Damla’sı Hazal Köseoğlu sete gidemedi. Apar topar hastaneye kaldırıldı 25
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Hudutsuz Sevda’nın Damla’sı Hazal Köseoğlu sete gidemedi. Apar topar hastaneye kaldırıldı 26
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Hudutsuz Sevda’nın Damla’sı Hazal Köseoğlu sete gidemedi. Apar topar hastaneye kaldırıldı 27
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Hudutsuz Sevda’nın Damla’sı Hazal Köseoğlu sete gidemedi. Apar topar hastaneye kaldırıldı 28
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Hudutsuz Sevda’nın Damla’sı Hazal Köseoğlu sete gidemedi. Apar topar hastaneye kaldırıldı 29
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