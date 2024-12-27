Hudutsuz Sevda'nın yıldız oyuncusu sahilde aşka geldi! Sevgilisiyle ilk kare

"Medcezir", "Vatanım Sensin", "Bir Litre Gözyaşı", "Kara Tahta" ve şimdi de "Hudutsuz Sevda" gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu, son paylaşımlarıyla da göz doldurdu. Ata Caner Çerçioğlu ile bir süredir birlikte olan Daner, nihayet aşkını sosyal medyada ilan etti.

BEYAZ ELBİSESİYLE BÜYÜLEDİ

Yılbaşı tatilini değerlendiren Miray Daner, beyaz elbisesiyle sahilde çektiği fotoğrafları ve sevgilisiyle birlikte bir kareyi takipçileriyle paylaştı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Miray Daner'in paylaşımları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medyada ünlü oyuncuya yönelik; 'çok güzelsin', 'harika görünüyorsun', 'çok yakışıyorsunuz' gibi yorumlarda bulundular.

ATA CANER ÇERÇİOĞLU KİMDİR?

Ata Caner Çerçiolu, 12 Ağustos 1992'de dünyaya geldi. Annesi Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu. Annesi Özlem Çerçioğlu, TBMM’ nin bir üyesiydi ve bu yüzden ilkokul eğitimine kadar Ankara'da kaldı. İlkokuldan sonra Aydın'a döndü ve Aydın Anadolu Lisesi'ne gitti. İzmir Ekonomi Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü eğitimini almaya hak kazandı.

Üniversiteden mezun olduktan sonra ABD'ye taşındı ve MIM' de (Manhattan Institue of Management) master programına katıldı. İki yıl sonra, edindiği bilgi ve tecrübeleri uygulamak için tam donanımlı olarak Türkiye'ye döndü. Çerçioğlu, Mart 2018'de JANTSA'nın Satış ve Pazarlama ekibine katıldı. 2023 yılında Aydın Organize Sanayi Bölgesi Başkanı seçildi.