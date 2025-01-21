OpenAI’nin yeni aracı Operator geliyor

OpenAI, bilgisayar kullanımını otonom şekilde gerçekleştirebilen “Operator” adlı bir yapay zeka aracını yakında piyasaya sürebilir. Yazılım mühendisi Tibor Blaho’nun sızdırdığı bilgilere göre Operator, masaüstü uygulamalarda görevleri devralabilecek bir sistem olarak tasarlandı. Blaho, macOS için geliştirilen ChatGPT uygulamasında “Operator’ı Aç/Kapat” ve “Operator’ı Zorla Kapat” gibi kısayol seçeneklerinin gizlendiğini keşfettiğini duyurdu. Ayrıca OpenAI’nin internet sitesinde, Operator ile ilgili performans tablolarına yer verildiği ancak bu bilgilerin henüz halka açık olmadığı belirtildi.

PERFORMANS VE GÜVENLİK TESTLERİ

Operator’ın mevcut yetenekleri, rakip sistemlerle karşılaştırmalı olarak değerlendiriliyor. OSWorld testi sonuçlarına göre OpenAI’nin “Computer Use Agent (CUA)” modeli, insan performansının gerisinde kalmasına rağmen rakiplerinden daha yüksek bir puan aldı. Ancak, WebArena gibi web tabanlı testlerde insanlar kadar başarılı olamadığı görüldü. Sızan bilgilere göre Operator, bazı görevlerde %60 başarı oranına sahipken, Bitcoin cüzdanı oluşturma gibi daha karmaşık işlemlerde bu oran yalnızca %10.

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GÜVENLİK ÖNCELİĞİ TARTIŞMALARI

Operator’ın geliştirilme sürecinde güvenlik testlerinin büyük bir yer kapladığı biliniyor. Sızdırılan bilgilerde, sistemin “yasadışı aktiviteler” gerçekleştirme veya “kişisel verileri arama” gibi risklere karşı özel testlerden geçtiği yer alıyor. OpenAI kurucu ortağı Wojciech Zaremba, rakibi Anthropic’i güvenlik önlemlerini ihmal ederek piyasaya ürün sürmekle eleştirdi. Ancak OpenAI de zaman zaman, güvenlik yerine ticari ürünleşmeye öncelik verdiği gerekçesiyle eleştirilerin hedefi oldu.

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GELECEK VİZYONU VE REKABET

Yapay zeka aracılarının 2030 yılına kadar 47,1 milyar dolar değerinde bir pazar oluşturması bekleniyor. OpenAI’nin yanı sıra Google ve Anthropic gibi büyük teknoloji şirketleri de bu alanda yatırımlarını artırıyor. Ancak uzmanlar, bu teknolojilerin hızla gelişmesi halinde ortaya çıkabilecek riskler konusunda uyarılarda bulunuyor.