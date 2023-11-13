Hükümet Coca Cola’ya teşvik verdi. İsrail’i protesto etmek için kola dökülmüştü

Yoksulluk pençesinde ezilen halk gözünü şimdiden asgari ücret konusundaki çalışmalara dikmişken iktidar kaynakları yine şirketlere akıttı. Dün Resmi Gazete’de yayımlanan belgelere göre ağustos ayında 1.301 defa şirketlere teşvik verilmesi kararlaştırıldı.

Birgün gazetesinden Mustafa Kömüş’ün açıklamasına göre, şirketlere vergi indirimi, KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, KDV iadesi, sigorta primi işçi hissesi desteği, sigorta primi işveren hissesi desteği, yatırım yeri tahsisi, faiz veya kâr payı desteği gibi teşvikler verildi. Teşvikler içinde en öne çıkanı ise Coca-Cola’ya verilen oldu. İsrail’in Filistin’e saldırıları nedeniyle başta AKP’li belediyeler olmak üzere birçok kamu kurumu Coca-Cola’yı boykot ederken şirkete teşvik verilmesi dikkat çekti.

BİR YANDA BOYKOT BİR YANDA TEŞVİK

Coca-Cola İçecek AŞ 590 milyon 793 bin TL’lik yatırımı karşılığında teşvik aldı. Gazlı içecek imalatı nedeniyle verilen teşvikler şöyle: Gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, 5 yıl sigorta primi işveren hissesi, yüzde 60 vergi indirimi, yüzde 25 yatırıma katkı oranı. Coca-Cola’ya verilen teşvikler içinde en göze çarpanı oldu. İsrail’in son dönemde artan Hamas saldırılarının ardından birçok kamu kurumu Coca-Cola’yı boykot etmişti. Son olarak TBMM, İsrail’i boykot amacıyla Coca-Cola ürünlerini menülerinden kaldırmıştı.

FETÖ’DEN SORUŞTURMA GEÇİRMİŞTİ

Listede Coca-Cola’nın ardından en dikkat çeken şirket ise Elvan Gıda oldu. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Hidayet Kadiroğlu 2018’de FETÖ’den soruşturma geçirmişti. Kadiroğlu 7 şirketle birlikte Bank Asya’ya para yatırmakla suçlanmıştı. Tutuklamaya sevk edilen Kadiroğlu 1 milyon TL kefalet ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Şirkete devlet tarafından verilen teşvikler ise şöyle: Gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, 10 yıl sigorta primi işveren hissesi, yüzde 90 vergi indirimi, yüzde 50 yatırıma katkı oranı.

KİPAŞ YİNE LİSTEDE

Erdoğan’la yakın ilişkileri bulunan Mehmet Hanefi Öksüz’ün Yönetim Kurulu Başkanı olduğu KİPAŞ Holding’e temmuz ayında olduğu gibi ağustosta da teşvik verildi. KİPAŞ Holding’e bağlı KİPAŞ Menscat’a verilen teşvikin ardından bu ay da KÇS Kahramanmaraş Çimento’ya iki ayrı teşvik sağlandı. Şirketin Maraş’ın Onikişubat ilçesindeki yatırımı için faiz desteği, gelir vergisi stopaj desteği, KDV istisnası, 10 yıl sigorta primi desteği, 12 yıl sigorta primi işveren hissesi, yüzde 90 vergi indirimi, yüzde 55 yatırıma katkı oranı verildi. Dulkadiroğlu ilçesindeki yatırımı için ise faiz desteği, gelir vergisi stopaj desteği, KDV istisnası, 10 yıl sigorta primi desteği, 10 yıl sigorta primi işveren hissesi, yüzde 90 vergi indirimi, yüzde 50 yatırıma katkı oranı verildi.

BİNALİ YILDIRIM’IN ARKADAŞI

Kamuoyunda Binali Yıldırım’ın arkadaşı olarak bilinen Salih Zeki Çakır’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yaptığı 15 Temmuz Denizcilik de listede yer aldı. Şirket 30,7 milyon TL’lik yatırımı karşılığında gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası ve sigorta primi işveren hissesi teşviklerinden faydalandı.

AKP İLÇE YÖNETİCİSİ

Bir diğer dikkat çeken şirket ise AKP İzmir Dış İlişkiler Başkanı Hayrettin Uçak’ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Uçak Kardeşler Gıda oldu. Şirket 4 milyon 990 bin TL ve 4 milyon 983 bin TL’lik yatırımları karşılığında şu teşvikleri aldı: Faiz desteği, KDV istisnası, 5 yıl sigorta primi işveren hissesi, yüzde 60 vergi indirimi, yüzde 25 yatırıma katkı oranı.

İKİ AYDA İKİNCİ TEŞVİK

Yine temmuz ayında teşviklerden pay alan AKP’lilerin gözde zincir marketlerinden BİM, ağustos ayında da desteklendi. BİM elektrik üretimi karşılığında KDV istisnası, 6 yıl sigorta primi işveren hissesi, yüzde 70 vergi indirimi, yüzde 30 yatırıma katkı oranı teşvikleri aldı. Şirket geçen ay da aynı teşvikleri almıştı.

TARİKAT DA DESTEKLENDİ

Yine AKP tarafından sürekli desteklenen tarikatlar da unutulmadı. Nurcu Seyyid Ahmed Hüsrev Altınbaşak Vakfı’nın işletmesine elektrik enerjisi üretimi karşılığında KDV istisnası, 6 yıl sigorta primi işveren hissesi, yüzde 70 vergi indirimi, yüzde 30 yatırıma katkı oranı teşvikleri verildi.