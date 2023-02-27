Kılıçdaroğlu'ndan hükümet istifa diyenleri hedef alan Alaattin Çakıcı'ya sert tepki

Kahramanmaraş depremindeki iktidarın yetersizliği sonrası başlayan 'hükümet istifa' seslerini hedef alan Alaattin Çakıcı, "Devlet ve milletine bağlı olanlar bu ihaneti asla unutmayacaklar" demişti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN SERT TEPKİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, isim vermeden Çakıcı'ya tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu mesajında

"Türk milletini, gençlerimizi hiçbir illegal oluşumun tehdit etmesine izin vermeyiz. Herkesin safı netleşsin. Depremde canla başla mücadele eden gençlerden mi yanasınız, yoksa sosyal medyadan tehdit mesajları yayınlayanlardan mı?" ifadelerini kullandı.

"HERKES OLMASI GEREKTİĞİ YERE GİDECEK"

Kılıçdaroğlu açıklamasını, "Beşli Çeteler, mafyalar, çantacılar, rantçılar… İnanın hiç fark etmez, hiç! Hepinizle hesabımız var. Şimdi oturun bana tehdit mektupları yazın. Herkes olması gerektiği yere gidecek, bu da benim sözüm olsun" diyerek tamamladı.

İşte o paylaşımlar:

ÇAKICI NE DEMİŞTİ?

Alaattin Çakıcı hükümeti istifaya çağıran taraftarları hedef alarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Son yüzyılın en büyük doğal afeti ülkemizde yaşanmıştır. Sayın devlet başkanımız, devletimizin tüm birimlerini, milletimizle birlikte genel başkanımız sayın Devlet BAHÇELİ devlet ve millet ile el ele anında müdahale edilmiştir.

Fenerbahçe tribününde başlayan dozunu arttıran bir gün sonra Beşiktaş- Antalyaspor maçında Antalyaspor tribününde devam ihanetlerini devam ettirmişlerdir. Beşiktaş Çarşı grubu bu duruma müdahale etmiştir. Kulüp başkanlarının bu ihanete ortak olmadıkları inancındayım. Bu ihaneti organize eden kim ise bu ihanetlerde kim aktif görev almış ise Allah'ın laneti üzerlerine olsun devlet ve milletine bağlı olanlar bu ihaneti asla unutmayacaklar."