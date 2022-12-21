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Hükümet sözcüsü duyurdu. Afrika ülkesinde darbe girişiminde bulunuldu

Gambiya Hükümeti Sözcüsü Ebrima Sankareh, darbe girişimini başarısız olduğunu ve 4 askerin gözaltına alındığını açıkladı.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 19:53
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Hükümet sözcüsü duyurdu. Gambiya'da darbe girişimi engellendi

Hükümet sözcüsü duyurdu. Afrika ülkesinde darbe girişiminde bulunuldu
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 Batı Afrika ülkelerinden Gambiya'da yapılan darbe girişimi engellendi, 4 asker gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, darbe girişimiyle ilgili açıklama yapan Gambiya Hükümeti Sözcüsü Ebrima Sankareh, Cumhurbaşkanı Adama Barrow yönetimini devirmek için yapılan darbe girişiminin engellendiğini belirtti.

Darbe planı yapan 4 askerin de gözaltına alındığını aktaran Sankareh, ordunun, suç ortağı olduğu iddia edilen 3 kişiyi yakalamak için çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Sankareh, durumun kontrol altına alındığını vurgulayarak, halka ve yabancı misyon temsilcilerine sükunet çağrısında bulundu.

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