Hükümetin asgari ücret zam planı ortaya çıktı!

Yeni yıl yaklaştıkça asgari ücrete ne kadar zam geleceği, hükümetin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. Asgari ücretin yeni yılda 22.5 ile 25 bin TL arasında olması bekleniyor. Ancak hükümetin maaşlara zam konusunda farklı planları olduğu öne sürüldü.

Ekonomim yazarı Şeref Oğuz, asgari ücret zam tartışmalarına dahil oldu. Oğuz yazısında, hükümetin asgari ücret zammına ilişkin konuştu. Asgari ücret odaklı pazarlıkların bu yıl daha çetin geçeceğini söyleyen Şeref Oğuz, çok fazla rakamın havada uçuşacağını söyledi.

Hükümetin beklenen enflasyona göre zam yapma niyetinde olduğunu belirten Şeref Oğuz, “Ama yüzde 17,5’lik zam kabul edilesi değil. Şu anda 17,002 liralık ücretin 20 bine çıkması demek. Beklenti; 23-25 bin lira arasında gerçekleşeceği… 25 bin lira olması halinde yüzde 47’lik zam olacak ki işverenler bu rakamı son derece maliyetli buluyor.” ifadelerini kullandı.

“İKTİDAR NEDEN ASGARİ ÜCRETLİYE VEYA EMEKLİYE ZAM VERSİN Kİ”

Son genel seçimde yüksek zam verilmesine rağmen, yerel seçimde asgari ücrete düşük zam gelmesi belediye seçimlerinin kaybedilmesine neden olduğunu söyleyen Şeref Oğuz, “Erken seçim de gündemde değil. Hal böyle iken iktidar neden asgari ücretliye veya emekliye zam versin ki…” ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2024’ün aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak. Bu komisyon, yılın son haftasına doğru bir rakam üzerinde anlaşarak yeni yıl zammını belirleyecek. Geçe yıl ilk kez komisyona sendikaların yanı sıra işçilerde katılmıştı. Bu yıl komisyona yeniden işçilerinde katılması bekleniyor.