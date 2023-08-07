Hulk'tan tarihe geçen hareket. Brezilya'da olay yarattı

Brezilya'da Atletico Mineiro forması giyen Hulk, Sao Paulo ile oynanan maçta yaklaşık 40 metreden harika bir gole imza attı.

Hulk'tan tarihe geçen hareket. Brezilya'da olay yarattı

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Brezilya Ligi'nde Sao Paulo, sahasında Atletico Mineiro'yu konuk etti.

Konuk ekip Mineiro mücadeleyi 2-0 kazandı ve 3 puanın sahibi oldu.

Bir dönem Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Brezilyalı yıldız Hulk, inanılmaz bir gol attı.

4. dakikada frikik için topun başına geçen Hulk, yaklaşık 40 metreden rakip kaleci Rafael'i avladı.

Brezilyalı yıldız ayağından adeta füze çıkardı. Hulk'un attığı bu gol Brezilya'da gündem oldu.

Bu galibiyet sonrası Atletico Mineiro puanını 24 yaparak 10. sıraya yükselirken, Sao Paulo 26 puanla 9. sıraya geriledi.

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