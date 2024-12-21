Hull City 13 maç sonra galip geldi

Ruben Selles, teknik direktörlük kariyerinde üçüncü maçına çıkarken, ilk galibiyetini almak üzereydi. Joao Pedro'nun şanslı golü, Hull'un açılış golünü attığı andan sonra Harry Darling'ın kafa golüyle dengeyi kurdu. Ancak Hull, tüm maç boyunca üstün oynayan taraf olarak, karşılaşmanın sonunda Swansea'yi 2-1 mağlup etmeyi başardı. Maçın sonlarında, Burstow'un Lawrence Vigouroux'nin hatalı pasını değerlendirmesiyle, Hull'un galibiyet golü geldi. Bu, 1 Ekim'den sonra gelen ilk galibiyetleriydi.

Swansea'nin Düşüşü

Swansea, son haftalarda kötü bir form grafiği çiziyor. Luke Williams'in ekibi, Sunderland karşısında aldıkları moral bozucu mağlubiyetin ardından bu kez Hull karşısında da hiçbir tepki veremedi. Maç boyunca kötü bir performans sergileyen Swansea, kazanmaktan oldukça uzaktı. Hull'un galibiyetinin ardından Swansea, ligde 11. sıraya geriledi. Takım, özellikle defansif hatalarla dikkat çekerken, şanssızlık da peşlerinden ayrılmadı.

MAÇIN HİKAYESİ

Hull, karşılaşmaya hızlı başladı. Regan Slater, hiç kimseye baskı yapmayan bir pozisyonda kaleyi yokladı ancak şutunu dışarı attı. Ardından, Gustavo Puerta'nın güçlü şutuyla bir kez daha tehlike yarattılar, ancak top direğe çarptı. Swansea'nin savunması da oldukça dağınıktı ve Hull, Pedro'nun şanslı golüyle 1-0 öne geçti. Ancak bu golde de şans faktörü devreye girdi; Steven Alzate'nin pasıyla, Pedro'nun şutu, Ben Cabango'nun müdahalesiyle ağlara gitti.

Swansea'nin eşitlik golü, Harry Darling'in kafa golüyle geldi. Josh Tymon'ın ortasını, Darling muazzam bir şekilde tamamladı. Ancak bu gol, Swansea'yi canlandırmakta yeterli olmadı. Hull, maçı koparmak için baskısını sürdürdü ve maç sonunda Burstow'un galibiyet golü geldi. Swansea'nin defansif hataları, bu sonucun ortaya çıkmasında etkili oldu.

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SELLES VE WİLLİAMS'IN YORUMLARI

Ruben Selles, galibiyetin ardından duygusal bir açıklama yaptı. “Uzun zamandır beklediğimiz bir histi. Kulüp, taraftarlar, oyuncular ve staff çok bekledi ve nihayetinde bu seriyi kırdık. Gerçekten çok iyi hissettik.” dedi. Swansea’nin başındaki Luke Williams ise oldukça hayal kırıklığına uğramıştı. “Gerçekten kötü bir performanstı. Rakip bizden daha iyiydi. Neden bu kadar kötü oynadık, bilmiyorum ama gerçekten çok uzak kaldık." şeklinde konuştu.

HULL'UN YÜKSELİŞİ

Hull City, bu galibiyetle puanını 21'e çıkararak 21. sıraya yükseldi. Ancak, bu zaferin anlamı, sadece galip gelmeleriyle sınırlı değil. Sürekli düşme hattının yakınında yer alan Hull, artık daha güvenli bir konumda. Swansea ise sezon başındaki iyi formunu kaybetmeye devam ediyor.