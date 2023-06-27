Hull City Kocaeli'ye geliyor

Editör: Fatma Demirkaya

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Hull City karşılaşmasının 5 Temmuz Çarşamba günü olduğu belirtildi.

Galatasaray ile Hull City arasındaki maç Kocaeli'de oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak.

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City Hull City, 'Corendon Summer Tour 2023' etkinliği kapsamında 2-12 Temmuz tarihleri arasında Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde hazırlık kampı gerçekleştirecek.

Hull City’nin Galatasaray ve Hatayspor ile oynayacağı dostluk maçları öncesinde Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, Başkan Vekili Tan Kesler, Teknik Direktörü Liam Rosenior, takımın Türk yıldız oyuncusu Ozan Tufan ve futbolcuların katılımıyla 4 Temmuz Salı günü düzenlenecek basın toplantısında yeni sezon yatırımları, hedefleri ve planlamaları konuşulacak.