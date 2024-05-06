Sevimli köpek çöp toplayan çalışanlara yardım etti

Yabancı bir ülkede, sokak köpeğinin gösterdiği yardımseverlik anı, sosyal medyanın dikkatini çekti. Çöp toplayan işçilere destek olmak için kenarda duran poşetleri dişleri arasına alarak taşıyan köpek, onları çöp arabasına götürdü. Bu duygusal anlar, izleyenleri etkileyerek sosyal medyada hızla yayıldı ve birçok kişinin takdirini kazandı. Köpeğin insanlara yardım etme isteği ve sadakati, çevrimiçi platformlarda olumlu tepkiler aldı. İnsanlara olan sevgisi ve yardımseverliğiyle öne çıkan bu sokak köpeği, birçok kişinin kalbini kazanmayı başardı.