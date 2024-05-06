Yüksekova'da doğa tutkunu öğretmen şimşekleri kayda aldı

Yüksekova'nın yüksek kesimlerinde kar, ilçe merkezinde ise sağanak yağış yaşanırken, özellikle akşam saatlerinde çakan şimşekler vatandaşları korkuttu.

Bartın, bu doğa olayını kayıt altına alarak görsel bir şölene dönüştürdü.

Gezgin öğretmen Ümit Bartın, “Son günlerde tüm yurtta devam eden yağışların başlaması bazı açılardan her ne kadar olumsuzluklara yol açsa da ben yeryüzüne yayılan bu şimşeklerin ışığını bir görsel sanat formuna dönüştürmek istedim ve bir gün boyunca şimşekleri kayda alarak görsel şölene dönüştürmek istedim. Şimşekler yeryüzünde adeta büyük bir ışık patlaması gibiydi, harikaydı. Gece karanlığında birçok kez beni şaşırtacak şekilde gürleyen gök gürültüsü aynı zamanda güzelliklerle doluydu” dedi.

Meteoroloji verilerine göre bölgede yağışlı hava çarşamba akşamına kadar devam edecek.