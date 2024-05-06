Yüksekova'da doğa tutkunu öğretmen şimşekleri kayda aldı

Kaynak: İHA
Yüksekova'da doğa tutkunu öğretmen şimşekleri kayda aldı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde doğa gezilerine ilgi çeken öğretmen Ümit Bartın, şimşekleri kayda aldı.

Yüksekova'nın yüksek kesimlerinde kar, ilçe merkezinde ise sağanak yağış yaşanırken, özellikle akşam saatlerinde çakan şimşekler vatandaşları korkuttu.

Bartın, bu doğa olayını kayıt altına alarak görsel bir şölene dönüştürdü.

Gezgin öğretmen Ümit Bartın, “Son günlerde tüm yurtta devam eden yağışların başlaması bazı açılardan her ne kadar olumsuzluklara yol açsa da ben yeryüzüne yayılan bu şimşeklerin ışığını bir görsel sanat formuna dönüştürmek istedim ve bir gün boyunca şimşekleri kayda alarak görsel şölene dönüştürmek istedim. Şimşekler yeryüzünde adeta büyük bir ışık patlaması gibiydi, harikaydı. Gece karanlığında birçok kez beni şaşırtacak şekilde gürleyen gök gürültüsü aynı zamanda güzelliklerle doluydu” dedi.

Meteoroloji verilerine göre bölgede yağışlı hava çarşamba akşamına kadar devam edecek.

aw198138-01.jpg

aw198138-02.jpg

aw198138-03.jpg

aw198138-04.jpg

aw198138-05.jpg

aw198138-06.jpg

aw198138-07.jpg

Son Haberler
Erman Toroğlu İsmail Kartal'ın sözlerine çıldırdı 'Senin var ya' dedi ve bakın ne dedi Spor
Erman Toroğlu İsmail Kartal'ın sözlerine çıldırdı 'Senin var ya' dedi ve bakın ne dedi
Yangın 3 evi kül etti Yerel Haberler
Yangın 3 evi kül etti
Rıdvan Dilmen 'ilk defa' dedi. Yaşadıklarını acı acı anlattı Spor
Rıdvan Dilmen 'ilk defa' dedi. Yaşadıklarını acı acı anlattı
Kurusıkıyla yanlışlıkla kendini vurdu Yerel Haberler
Kurusıkıyla yanlışlıkla kendini vurdu
İbrahim Üzülmez'den galibiyet yorumu Spor
İbrahim Üzülmez'den galibiyet yorumu
Tıraş olan kedi depresyona girdi Video
Tıraş olan kedi depresyona girdi
Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü Yerel Haberler
Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü