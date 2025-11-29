İngiltere Championship'in 18. haftasında Hull City zorlu Stoke City deplasmanında kritik bir galibiyete imza attı.

STOKE CITY İLK YARIYI ÖNDE KAPATTI

Sorba Thomas'ın 17. dakikada attığı golle mücadelede öne geçen ev sahibi ekip Stoke City ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

HULL CITY İKİNCİ YARIDA GERİ DÖNDÜ

Hull City ikinci yarıya Semi Ajayi'nin 48'de skoru eşitleyen golüyle hızlı başladı. Son dakikalara kadar büyük heyecana sahne olan maçı Hull City, 90'da Joe Gelhardt'ın golüyle geriden gelerek 2-1 kazandı.

ENİS DESTAN İLE LUNDSTRAM FORMA GİYDİ

Karşılaşmada Trabzonspor'un sezon başında Hull City'e kiralık olarak gönderdiği Enis Destan ilk 11'de forma giydi ve 81'de yerini bordo mavili takımın bir başka kiralık oyuncusu John Lundstram'a bıraktı.

PREMIER LIG POTASINA YAKLAŞTI

Bu sonuçla puanını 28'e yükselten Hull City ikinci sıradaki Stoke City ile puan farkını da 2'ye indirdi.