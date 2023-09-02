Hull City Leicester'i devirdi. Yunus Akgün detayı

İngiltere Championship 5. hafta maçında Leicester City kendi sahasında Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'le karşı karşıya geldi.
Hull City, 15. dakikada Liam Delap'ın golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Leicester City'nin Galatasaray'dan transfer ettiği Yunus Akgün, maça ilk 11'de başladı. Ancak 53. dakikada oyundan alındı. dakika sahada kaldı.
Hull City'de ise Ozan Tufan sakat olduğu icin forma giymedi.
Bu sonucun ardından Hull City puanını 10'a yükseltti.
Sezonun ilk puan kaybını yaşayan Leicester City ise 12 puanda kaldı ve liderlik koltuğunu kaybetti.