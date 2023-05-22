Hulusi Akar'dan Kayseri'nin Yunan stoperine sürpriz

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'u ziyaret eden Hulusi Akar'dan takımın Yunanlı Stoperi Dimitrios Kolovetsios'a sürprizi vardı.

Takımın kaptanı Yunan stoper Dimitrios Kolovetsios'la sohbet eden Akar, Yunanlı mevkidaşı Panagiotopoulos'u telefonla arayarak, sürprize imza attı.

Akar'ın görüşme sırasında Kayserispor'un ligdeki başarılarını ifade ederek, Avrupa'da da aynı başarıları sergileyeceğine yönelik inancını belirtmesi üzerine Panagiotopoulos da Kayserispor'a başarı dileklerini iletti.

Yunan futbolcu Kolovetsios'un görüşmeden dolayı teşekkür ettiği Bakan Akar, "Sporcular bir anlamda barış elçileridir. Siyaset dışında birebir konuşarak görüşerek ilişkileri gayet güzel hale getiriyor, yumuşatıyorlar. Bu manada futbolcu arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Birliğimizi, beraberliğimizi, ilişkilerimizi desteklemek bakımından fırsatlar veriyorlar." diye konuştu.(AA)