Hülya Avşar, yaşadığı korkunç olayı anlattı!

Hülya Avşar, yıllar önce "Yabancı" filminin çekimleri sırasında yaşadığı korkunç olayı ve İnanır'ın hayatını nasıl kurtardığını anlattı. Ünlü sanatçı, set çalışanını uyaran rol arkadaşı Kadir İnanır'ın dikkati sayesinde büyük bir kazadan kurtulduğunu söyledi.

80'li ve 90'lı yıllarda Türk sinemasında birçok filmde kamera karşısına geçen, son olarak 'Masumiyet' (2021) dizisinde rol alan Hülya Avşar, 'Empati' programına konuk oldu.

Ahmet Mümtaz Taylan ile 'Empati' programına konuk olan Hülya Avşar, sette yaşadığı olayı şöyle anlattı

"FÜNYEDEN KORKUYORUM"

60 yaşındaki oyuncu, yıllar önce Yeşilçam efsanesi Kadir İnanır'ın da kadrosunda yer aldığı bir filmde ölümden döndüğünü açıkladı. Avşar, sette yaşadığı olayı anlattı: Fünyeden korkuyorum, fünyeyi yerleştiren kişilere 'Çok fazla patlamasın, bir tane kalbime koyun, oradan yiyeyim öleyim kurşunu' dedim. Onlar da beni dinledi.

"BEN GİTMİŞTİM"

Kadir geldi. Fünyenin ucu görünüyor, 'Olmaz, çıkarın onu çabuk kalbinden' dedi. Kadir fünyeyi kalbimden çıkartmasaydı, ben gitmiştim. Meğerse o fünye tahrip fünyesiymiş!

"PATLAMA OLDU"

Hülya Avşar, "Set çalışanı alkol alıyor, sabaha karşı aklına geliyor ve nereden bulduysa bir fünye buluyor. O patlama oldu, ben vücudumdan çıkan her şeyi gördüm. Seyirciye, yönetmene her yere sıçradı. Kelime-i şehadet getirmeye başlamıştım" ifadelerini kullandı.