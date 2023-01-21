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Hülya Avşar isyan etti: Bunlara dersini vereceksin

Hülya Avşar, Yeniköy'de deniz kenarında yürüyüş yaparken görüntülendi. Suya atılan çöpleri görünce sinirlenen ünlü şarkıcı, "Balıklar nefes alamıyor" dedi.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 10:51
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Hülya Avşar'ı isyan ettiren görüntü! "Bunlara dersini vereceksin"

Hülya Avşar isyan etti: Bunlara dersini vereceksin
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Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Hülya Avşar, Yeniköy'de deniz kenarında yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Denizdeki kirliliği gören Avşar, sitem etti. 

"BALIKLAR NEFES ALAMIYOR"

Suya atılan plastik atıkları inceleyen şarkıcı, "Balıklara bakar mısınız, nefes alamıyorlar... Çok fena, Bu devirde böyle bir pisliğin olması ayıp... İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Kova ve kapaklara bakar mısınız? Bunlar plastik" diyerek sitemini dile getirdi. 

"BUNU YAPANLARIN EVLERİ DE BÖYLEDİR"

"Bunu yapanların evleri de böyledir, eminim" diyen Avşar, "Bu çöpleri atanlara, 'Sen ne yapıyorsun kardeşim, evine de aynısını yapıyor musun?' deyip, dersini vereceksin. Araçla giderken sapık gibi sokağa çöp atanlara kornaya basıyorum. 'Al onu oradan demeye' başladım. Bu durum beni rahatsız ediyor" ifadelerini kullandı.

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Tekin Ertürk
21.01.2023 11:21
Bu olayda haklı, ya simit olayın da. İlk seçimlerde oyunu hangi partiye verecek?  
 
Bir Vatandaş
21.01.2023 11:01
Hülya Hanım haklı..Hülya Avşar'ı yedirmeyiz.! :-))  
 
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