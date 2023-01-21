Hülya Avşar isyan etti: Bunlara dersini vereceksin

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Hülya Avşar, Yeniköy'de deniz kenarında yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Denizdeki kirliliği gören Avşar, sitem etti.

"BALIKLAR NEFES ALAMIYOR"

Suya atılan plastik atıkları inceleyen şarkıcı, "Balıklara bakar mısınız, nefes alamıyorlar... Çok fena, Bu devirde böyle bir pisliğin olması ayıp... İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Kova ve kapaklara bakar mısınız? Bunlar plastik" diyerek sitemini dile getirdi.

"BUNU YAPANLARIN EVLERİ DE BÖYLEDİR"

"Bunu yapanların evleri de böyledir, eminim" diyen Avşar, "Bu çöpleri atanlara, 'Sen ne yapıyorsun kardeşim, evine de aynısını yapıyor musun?' deyip, dersini vereceksin. Araçla giderken sapık gibi sokağa çöp atanlara kornaya basıyorum. 'Al onu oradan demeye' başladım. Bu durum beni rahatsız ediyor" ifadelerini kullandı.