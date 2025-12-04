Ünlü sanatçı Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun evliliğinden dünyaya gelen Zehra Çilingiroğlu, üç yıldır iş insanı Mürsel Kaya ile mutlu bir ilişki yaşıyor. Çift, özel hayatlarını gözlerden uzak sürdürmeyi tercih ediyor.

Bugün ortaya atılan iddia magazin dünyasını hareketlendirdi: Zehra Çilingiroğlu ile Mürsel Kaya’nın yakın zamanda evleneceği konuşuluyor.

Bu iddiayı güçlendiren gelişme ise geçtiğimiz aylarda yaşandı. Çift, İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin ikizlerinin doğum günü partisinde el ele görüntülenmişti.

Davetlere birlikte ve oldukça yakın katılmaları, ilişkilerinin evliliğe doğru ilerlediği yorumlarını güçlendirmişti.

ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU KİMDİR?

Zehra Çilingiroğlu Kimdir?Zehra Çilingiroğlu, Türk magazin ve sanat dünyasının tanınmış isimlerinden biri olan Hülya Avşar ile iş insanı ve eski milli sporcu Kaya Çilingiroğlu'nun kızıdır.

15 Ocak 1998 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi.Baba tarafından Trabzon Sürmene, anne tarafından Ardahan kökenlidir. Babasının ikinci evliliğinden üvey erkek kardeşi Hüseyin Kaya bulunuyor.

Eğitim hayatına erken yaşlarda İngiltere'de devam eden Çilingiroğlu, Londra Westminster Üniversitesi'nde iç mimarlık bölümünden mezun oldu.

Mezuniyetinin ardından Türkiye'ye dönerek iç mimarlık alanında kariyerine başlamış, modern ve fonksiyonel tasarımlara odaklanan projelerle dikkat çekiyor.

Ailesinin sanat ve spor köklü geçmişi, Zehra'nın ilgi alanlarını da etkilemiş; sıkı bir Beşiktaş taraftarı olarak biliniyor.

Zehra Çilingiroğlu, ünlü bir ailenin kızı olmasına rağmen özel hayatını medyadan uzak tutmayı tercih ediyor.

Bekâr olduğu belirtilen genç isim, son dönemde iş insanı Mürsel Kaya ile ilişkisi ve evlilik iddialarıyla magazin gündeminde sıkça yer alıyor.

Lüks araçları ve sosyal etkinliklerdeki görüntülenmeleriyle de dikkat çeken Çilingiroğlu, estetik iddialarını her seferinde reddediyor.