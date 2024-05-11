Hülya Koçyiğit Instagram’da savaş açtı

Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Hülya Koçyiğit, takipçilerini adını açılan sahte hesaplara karşı açıklamalarda bulundu.

Koçyiğit’in Instagram sayfasından yaptığı yazılı açıklama şu şekilde:

“Benim x (twitter) hesabım yoktur. Resmi olarak kullandığım tek sosyal medya hesabım ‘hulyakocyigitresmi’ profil adıyla instagram’dır.

Adıma açılan hiçbir sosyal medya hesabını ve hesabın yazdıklarını ciddiye almamanızı bir kez daha bilginize sunarım.

Ve sahte hesaplar açıp, kıymetli zamanını bu işlere harcayanlara açıp kitap okumalarını, bilimden, sanattan, spordan faydalanarak ruhlarını beslemelerini sevgiyle tavsiye ederim.”

HÜLYA KOÇYİĞİT KİMDİR?

Türk sinemasının usta ismi Hülya Koçyiğit, 12 Aralık 1947 tarihinde İstanbul'un Üsküdar ilçesinde dünyaya geldi.

Eğitime olan tutkusuyla bilinen Koçyiğit, beş yaşında okula başlama arzusuyla yaşını büyüttürerek ilkokula adım attı.

İlk eğitim yıllarına İstanbul'da başlayan Koçyiğit, ilkokulu Ankara'da tamamladı ve lise öğrenimini İstanbul Atatürk Kız Lisesi'nde sürdürdü.

Sanat hayatına adım atışı ise, Muhsin Ertuğrul'un yönlendirmesiyle Ankara Devlet Konservatuarı'nda aldığı tiyatro eğitimiyle başladı.

Oyuncu kardeşi sayesinde "Bir Yetimin Hasreti" filminde dönemin tanınmış isimleriyle tanışma fırsatı yakalayan Koçyiğit, 1963 yılında "Susuz Yaz" filmiyle sinema kariyerine ilk adımını attı.

Rol aldığı filmlerle hem yurt içinde hem de yurt dışında sayısız ödüle layık görüldü.