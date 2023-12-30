Hüngür hüngür ağlayarak yardım istedi. Yasak bile eski sevgiliyi durduramadı

Çırak’ın üzerinde uzaklaştırma kararı bulunduğu ortaya çıkarken zanlıya elektronik bileklik takıldı. Hilal Yılmaz, önceki akşam sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak eski sevgilisi Uğur Çırak’ın kendisini öldürmekle tehdit ettiğini, Çırak’ın daha evvel de odasının penceresine çıktığını, aracının camını parçaladığını söyledi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Videoda Çırak’a karşı birçok kez şikayette bulunduğunu fakat Çırak’ın uzaklaştırma kararını dikkate almadan kendisini tehdit etmeye devam ettiğini söyleyen Yılmaz, yetkililerden yardım istedi. Yılmaz’ın yayını kısa zamanda gündem oldu.

GÖZALTINA ALINDI

Yılmaz’ın videosunun ardından Beykoz ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlının yakalanması için harekete geçti. Çırak, gözaltına alındı.

HAKKINDA 3 AYRI DOSYA VAR

Zanlıyla ilgili yapılan incelemede Çırak ve Yılmaz arasında eskiden de ‘hakaret, tehdit, özel hayatın gizliliğinin ihlali’ suçlarından 3 ayrı dosya olduğu, Çırak’ın üzerinde uzaklaştırma kararı olduğu tespit edildi.

ELEKTRONİK BİLEKLİK TAKILDI

Çırak’a, ‘hakaret, tehdit, özel hayatın gizliliğinin ihlali’ suçlarından yasal işlem yapıldı ve zanlıya elektronik bileklik takıldı.