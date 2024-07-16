Hurda bazanın içinden ceset çıktı

Kaynak: İHA
Hurda bazanın içinden ceset çıktı

Kırşehir'de bir vatandaş hurda toplarken baza içerisinde battaniyeye sarılı halde erkek cesedi buldu.

Bahçelievler Mahallesi'nde bölgede hurda toplayarak geçimini sağlayan bir vatandaş Bahçelievler Mezarlığı'nın üst tarafında su dolu dere yatağında baza içerisinde battaniyeye sarılı halde erkek cesedi buldu.

Durumun yetkililere bildirilmesi sonrasında olay yerine gelen ekipler bölgede geniş güvenlik önlemi alırken güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye başladı. Kimliği belirsiz erkek cesedi otopsisi yapılmak üzere Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Baza içerisindeki cesedi gören vatandaş ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Bölgede inşaat işçiliği yapan İdris Kara; göle bazen insanların balık tutmak için geldiğini söylerken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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