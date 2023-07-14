Hurda denilen THK uçakları orman yangınları için gökyüzünde savaşıyor

Yeniçağ Özel / Serkan Talan

Muğla’nın, Datça, Marmaris ve Bodrum ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale edildi. Havdan yapılan müdahalelerde kullanılan uçaklar dikkat çekti. Datça ve Bodrum’da çıkan yangınlara THK’nin bir dönem ‘hurda’ denilerek uçurulmayan uçakları müdahale etti.

Hava sıcaklığında yaşanan artışla birlikte üst üste çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Son olarak Datça, Marmaris ve Bodrum’da çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Havadan yapılan söndürme çalışmalarında kullanılan bazı uçaklar dikkat çekti. Datça ve Bodrum’da kullanılan bazı uçakların THK’ye ait olduğu görüldü. İzmir ve çevresinde 2021 yılında çıkan ve büyük bir alanın kül olduğu orman yangınına THK’nin uçakları müdahale etmemişti. Dönemin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli söz konusu yangın söndürme uçaklarının ‘hurda’ olduğunu iddia ederek yangına müdahale için gönderilmediğini söylemişti.

THK’NİN UÇAKLARI DAHA SERİ

THK uçaklarının daha seri olduğunun bilinmesine rağmen ‘hurda’ olduğu gerekçesiyle yangına müdahale etmesi için kullanılmaması tepkilerin odağında yer almıştı. Öte yandan Rusya’dan alınan uçakların ise yangın bölgesine su bıraktıktan sonra yeniden su almak için havalimanına dönmesi gerekiyor. THK uçakları ise suyu bıraktıktan sonra deposunu denizden ya da gölden doldurabiliyor.

2022’DE DE ORTAYA ÇIKTIMIŞTI

THK’nin ‘hurda’ olduğu gerekçesiyle kaldırılmayan uçakları 2022 yılında Marmaris’te ortaya çıkmıştı. Marmaris’te 2022 yılının temmuz ayında çıkan yangına THK’nin uçakları müdahale etmişti.

KÖYLÜ KADINLAR O ANLARI GÖRÜNTÜLEMİŞTİ

Muğla ve Antalya’da 2021 yılında çıkan orman yangınlarına müdahale sırasında skandal görüntüler ortaya çıkmıştı. Köylü kadınların kaydettiği görüntülerde Rusya’dan gelen yangın söndürme uçağının bir tank suyu yanlış yere attığı görülmüştü. Söz konusu görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

ERDOĞAN “THK’NİN ELİNDE MÜDAHALE EDECEK UÇAK YOK” DEMİŞTİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan da THK uçaklarının kullanılmamasına gelen tepkilere yanıt verirken dikkat çeken sözler söylemişti. Erdoğan, 2021 yılında yaptığı açıklamada "THK'nin elinde yangında kullanılabilecek uçak yok" demişti.

O UÇAKLAR TEKNOFEST’TE TATBİKAT YAPMIŞTI

Ancak ortaya çıkan görüntüler THK’nin uçaklarının ‘hurda’ olmadığını kanıtlamıştı. CHP’li Murat Bakan, Erdoğan’ın açıklamalarına karşın THK’nin uçaklarının Teknofest’te tatbikat yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

BÖLGEDE YAŞAYAN VATANDAŞLARIN MÜDAHALE ETMESİ VE SU TANKERLERİNİN GİRİŞİ YASAKLANMIŞTI

Ayrıca geçen yıllarda çıkan orman yangınlarına çevrede yaşayan vatandaşların müdahale etmeleri ve su taşıyan tankerlerinin girişine izin verilmemişti. Yapılan açıklamada söz konusu kararın ‘güvenlik’ gerekçesiyle alındığı belirtilmişti.