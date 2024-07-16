Hurda gemiler icradan satılacak. Fiyatları belli oldu

Düzenleme: Kaynak: En Kocaeli
Hurda gemiler icradan satılacak. Fiyatları belli oldu

Kocaeli Tütünçiftlik'te bulunan ve uzun yıllardır sahile demirli halde bulunan 4 adet hurda gemi icradan satışa çıkarıldı. Gemiler için istenilen fiyat belli oldu. İhale 29 Temmuz'da yapılacak.

Körfez Tütünçiftlik’te 10 yılı aşkın süredir sahile demirli bulunan hurda gemiler görüntü kirliği yaptığı için büyük tepki çekiyordu. Zaman zaman içine giren şahıslardan da rahatsız olan bölge halkı durumu yetkili mercilere ileterek şikayetçi olmuştu.

Vatandaşların kaldırılması için dilekçeler verdiği hurda gemilerden bazıları 2018 yılında satılmıştı. Kocaeli İcra Dairesi, kalan gemilerin de satılması için harekete geçti.

İcra Dairesi Tütünçiftlik’te bulunan 4 adet hurda geminin icradan satışa çıkarılacağını duyurdu. Hurda gemilerin un ucuzunun 129 bin en pahalısının da 538 bin TL olduğu açıklandı.

Tütünçiftlik sahilinde sahile yarı batık vaziyette duran hurda gemilerin satış ihalesi ise 29 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Satılacak gemilerin fiyatları şöyle:

FIRTINA-5: 269 bin lira
HANCI-C: 538 bin lira
ÖNCÜ-S: 285 bin lira
MURAT-M: 129 bin lira

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